拜習會拜登重申反對片面改變現狀 外交部：肯定與感謝

美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行面對面會晤，拜登重申美國的一個中國政策沒有改變，反對任何一方片面改變台海現狀。外交部今表示，對於拜登利用與中國領導人會晤的場合，再一次公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定支持與對台灣的安全承諾，外交部表達肯定與誠摯感謝。

外交部指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，而從今年8月以來，更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場，包括在13日美國與澳洲雙邊領袖會談，以及美國、日本、韓國三邊領袖會談中，均重申維護台海和平穩定的重要性。

外交部重申，台灣作為印太地區負責任的民主陣營國家，在當前威權體制公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，台灣將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。