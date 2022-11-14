快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

李鴻源控5廠商包全桃園工程 鄭文燦反擊李「太荒謬」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）回應李鴻源指控，表示選舉抹黑對工程人員不公。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）回應李鴻源指控，表示選舉抹黑對工程人員不公。記者曾增勳／攝影

內政部前部長李鴻源指控桃園市工程被5家顧問公司、5家廠商承包，對此，桃園市長鄭文燦今天上午說，桃園公共工程廠商好幾百家，李鴻源說成只有5家，「實在太荒謬了」，選舉這樣抹黑，對很多工程人員不公平。

鄭文燦由環保署副署長沈志修、議員候選人、里長和地方里民多人，參加桃園市南區資源回收貯場興建計畫開工典禮，該資收貯存場位於平鎮區軍方釋出1.5公頃用地，興建總經費2.3億元。

鄭文燦說，李鴻源擔任過部長，不應該砸掉自己的招牌，他不會要求李道歉，李鴻源說法只是呈現出自己的格調，桃園依照政府採購法規定，數以百家、十幾家的顧問公司，數百家的營造廠，都採取開放公正的方式產生最好的廠商，8年來獲得公共工程委員會的金質獎、金安獎30幾件，與各都相比，桃園始終名列前茅，更是大大超越過去。

鄭文燦表示，今年全球卓越建設獎，台灣代表團獲11項獎項，桃園市府獨得4項，大有梯田生態公園、橫山書法藝術館都得到金獎，各種公共工程廠商超過好幾百家，被李鴻源說成只有5家，這實在太荒謬了，這樣的選舉抹黑，對很多工程人員不公平，工程人員在第一線兢兢業業守法盡責，創造的成果全民共享，他相信口水會過去、建設會留下來，抹黑也會結束，人民的幸福會繼續。

桃園市長鄭文燦（左四）主持桃園市南區資源回收貯場興建計畫開工典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）主持桃園市南區資源回收貯場興建計畫開工典禮。記者曾增勳／攝影

桃園市長 李鴻源 鄭文燦

延伸閱讀

疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬？藍大老批：把選民當弱智

新黨按鈴告發鄭文燦貪汙 鄭寶清批鄭運鵬「德不配位」

為何沒加入雙北1280？鄭文燦解釋這理由 朱立倫噗哧笑出來

蔡8度至桃園輔選 場外大喊「蔡英文下台」被維安驅離

相關新聞

李鴻源控5廠商包全桃園工程 鄭文燦反擊李「太荒謬」

內政部前部長李鴻源指控桃園市工程被5家顧問公司、5家廠商承包，對此，桃園市長鄭文燦今天上午說，桃園公共工程廠商好幾百家，...

北院「林智堅三字案」 立委：法官作威作福、比皇帝大

國防部長邱國正表態贊成恢復「軍事審判法」，立法院司法及法制委員會今審查司法院年度立法計畫與預算，立法委員洪孟楷詢問是否能...

民調亂選戰／違法民調帶風向歪風更盛 選務機關是管不到還是不想管？

桃園選戰藍綠膠著緊繃，無黨籍桃園市長候選人、民進黨創黨黨員鄭寶清日前卻宣稱，他的民調已大幅逼近民進黨候選人鄭運鵬，隨時有逆轉機會。民進黨主席蔡英文最近幫台中市長候選人蔡其昌站台也宣布，蔡其昌民調已接近黃金交叉。這些所謂「民調」，均遭外界質疑可信度，民調帶風向歪風今年更盛行。...

六都攻防戰／盧秀燕炒熱女力 「媽媽市長」形象進攻社群吸粉

2022大選，女性首長候選人創台灣地方自治史上最多，共24位。國民黨台中市長候選人盧秀燕第一場造勢，就炒熱國民黨「十全十美」女力參選話題。盧秀燕13日成立競選總部，發表30分鐘競選談話，以「一家之母」、「媽媽市長」談市政，包括減少負債、增加建設、台中不容抹黑、建設幸福城市，一氣呵成「為母則強」，善用女性特質到極致。...

六都攻防戰／鄭運鵬勤跑基層+ 鄭文燦綁樁能力 張善政無樂觀本錢

桃園市長選戰藍綠膠著，蔡英文總統為拉抬民進黨候選人鄭運鵬，幾乎跑遍桃園13個行政區，顯見民進黨基本盤疑未完全表態支持，才必須疾呼回歸；國民黨張善政近期偏向「冷戰」走回基本盤對決，但面對桃園市長鄭文燦綁樁能力和藍綠近年基層消長，張善政即使民調領先也毫無樂觀本錢。

朱立倫：蔡總統妳錯了 民主是人民做主不是民進黨為主

11月26日即將舉行九合一地方選舉，國民黨主席朱立倫今天在臉書表示，選舉當天，台灣會告訴世界，民主是人民做主，不會是民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。