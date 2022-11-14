李鴻源控5廠商包全桃園工程 鄭文燦反擊李「太荒謬」
內政部前部長李鴻源指控桃園市工程被5家顧問公司、5家廠商承包，對此，桃園市長鄭文燦今天上午說，桃園公共工程廠商好幾百家，李鴻源說成只有5家，「實在太荒謬了」，選舉這樣抹黑，對很多工程人員不公平。
鄭文燦由環保署副署長沈志修、議員候選人、里長和地方里民多人，參加桃園市南區資源回收貯場興建計畫開工典禮，該資收貯存場位於平鎮區軍方釋出1.5公頃用地，興建總經費2.3億元。
鄭文燦說，李鴻源擔任過部長，不應該砸掉自己的招牌，他不會要求李道歉，李鴻源說法只是呈現出自己的格調，桃園依照政府採購法規定，數以百家、十幾家的顧問公司，數百家的營造廠，都採取開放公正的方式產生最好的廠商，8年來獲得公共工程委員會的金質獎、金安獎30幾件，與各都相比，桃園始終名列前茅，更是大大超越過去。
鄭文燦表示，今年全球卓越建設獎，台灣代表團獲11項獎項，桃園市府獨得4項，大有梯田生態公園、橫山書法藝術館都得到金獎，各種公共工程廠商超過好幾百家，被李鴻源說成只有5家，這實在太荒謬了，這樣的選舉抹黑，對很多工程人員不公平，工程人員在第一線兢兢業業守法盡責，創造的成果全民共享，他相信口水會過去、建設會留下來，抹黑也會結束，人民的幸福會繼續。
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