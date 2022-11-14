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北院「林智堅三字案」 立委：法官作威作福、比皇帝大

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立委洪孟楷認為民進黨執政，要恢復徵兵制，覺得軍隊不好管理，又想改回軍法審判，「又拉不下這個臉」。記者王宏舜／攝影
立委洪孟楷認為民進黨執政，要恢復徵兵制，覺得軍隊不好管理，又想改回軍法審判，「又拉不下這個臉」。記者王宏舜／攝影

國防部長邱國正表態贊成恢復「軍事審判法」，立法院司法及法制委員會今審查司法院年度立法計畫與預算，立法委員洪孟楷詢問是否能恢復「軍法審判」，司法院秘書長林輝煌表示這部分不了解、沒有討論。洪認為中央應是一體的，廢軍法法庭被認為當年太過草率，總不能現在要徵兵，怕兵不好管，又要恢復。

洪說，自從回復一般審判後，普通法院屢遭質疑輕判案件，法官到底了不了解軍事生態？洪認為，洪仲丘案時因在野聲音很大，而民進黨執政、要恢復徵兵制，覺得軍隊不好管理，又想改回軍法審判，「又拉不下這個臉」。他說，邱國正想要恢復軍法審判，可能也是覺得2013年廢得太過於草率，但這不就是把憲政體制當兒戲看待？

立法委員游毓蘭而針對新竹巿前巿長林智堅論文抄襲案，質疑調查官余正煌自訴林違反著作權，台北地方法院竟然要自訴人提出林的個資、戶籍資料、真實姓名，逾期要駁回自訴，引起輿論譁然。她說，全世界都知道林智堅是誰，這是要顯示官威還是怎樣？但這樣的狀況尋常嗎？外界都解讀這是「刻意刁難」。

林輝煌仍說這是「個案」，游毓蘭說幾天後北院「轉彎」，其實法院自己就可以查詢，質疑司法還真是「會轉彎」，但究竟是因為顏色還是輿論壓力？林輝煌表示個案問題不評論。游毓蘭舉司法院長許宗力所言「審判者，要有顆柔軟的心」為例，質疑法官對立法委員都如此，那對一般人民呢？她說，很多法官在法庭上作威作福，自以為比上帝、皇帝還大，司法院要好好反省。

「林智堅這三個字還要查真實姓名喔？」立委林思銘同樣質疑這起自訴案，質疑法官為何「改變」態度，是否是利用職權技巧來逃避辦案？法官究竟是要刁難律師，還是要逃避審理？這名法官態度前後不一，已造成人民對司法的不滿。林說，現在個資保護嚴格，若只知真實姓名而不知年籍資料，司法要如何來協助訴訟進行？

林輝煌表示，最高法院有過見解，就自訴狀與其他訴狀的記載，在客觀上已能確定可追訴的人，自訴程序難謂違背規定。

立委游毓蘭認為很多法官在法庭上作威作福，自以為比上帝、皇帝還大，司法院要好好反省。記者王宏舜／攝影
立委游毓蘭認為很多法官在法庭上作威作福，自以為比上帝、皇帝還大，司法院要好好反省。記者王宏舜／攝影

司法院 林智堅 游毓蘭

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