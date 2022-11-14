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影／痛痛女孩勝訴 民團呼籲衛福部不要上訴

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
首位痛痛女孩Bella與衛福部訴訟後，於2019年一審勝訴，台灣女人連線理事長黃淑英（右）呼籲衛福部不要上訴，並表示政府制定疫苗傷害救濟制度市撫慰民眾，不是和人民作對。記者胡經周／攝影
首位痛痛女孩Bella與衛福部訴訟後，於2019年一審勝訴，台灣女人連線理事長黃淑英（右）呼籲衛福部不要上訴，並表示政府制定疫苗傷害救濟制度市撫慰民眾，不是和人民作對。記者胡經周／攝影

台灣女人連線今天舉行記者會，指出接到30多起接種HPV疫苗後出現不適症狀的申訴，其中25位是11至16歲青少女，12位確診了風濕關節相關疾病。多位痛痛女孩（接種HPV疫苗後發生不良反應女孩們的別稱）向衛福部提出預防接種受害救濟申請，審議小組認定不良反應與HPV疫苗無關，不予救濟。首位痛痛女孩Bella與衛福部訴訟後，於2019年一審勝訴，衛福部上訴，2020年行政法院廢棄原判決，發回更審，至今未有結果。

台灣女人連線理事長黃淑英呼籲衛福部不要上訴，並表示政府制定疫苗傷害救濟制度市撫慰民眾，不是和人民作對，另外應重新修改「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第13條中「無關」的認定標準，回歸救濟精神。

疫苗 衛福部 確診

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