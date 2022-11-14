朱立倫：蔡總統妳錯了 民主是人民做主不是民進黨為主

11月26日即將舉行九合一地方選舉，國民黨主席朱立倫今天在臉書表示，選舉當天，台灣會告訴世界，民主是人民做主，不會是民進黨為主，也不是任何一黨可以說了算，「我要正告蔡總統，妳錯了」。

朱立倫表示，每次一到選舉，民進黨不是訴諸黑函、奧步，就是拿外部因素轉移焦點，恐嚇台灣人民，從來不會檢討自己的執政缺失。近日蔡英文總統無心治國、忙跑輔選，更一再地明示、暗示：如果民進黨選輸了，國際社會對台灣的看法就會改變；如果不投給民進黨，將是傳遞一個錯誤的訊息給世界。

朱立倫強調，台灣的民主，不會是民進黨為主；台灣的民主，不該是放任政府執政失能，勞退基金虧損數千億無人負責；不該是可以濫權設立黑機關，追殺在野黨、掠奪民間財產；不該是可以把黑手伸入媒體，替當權者扭曲事實；不該是護航特定疫苗，又封存資訊不讓民眾了解真相、損害民眾健康；不該是黨政高層與黑道宴飲，放任治安敗壞、民眾被詐騙集團囚禁虐待；不該是用大內宣挑起對立，真正面臨威脅時卻又束手無策、無能保台。

朱立倫表示，台灣的民主，是當民眾無法忍受執政黨違憲濫權、治理失能、治安敗壞、兵凶戰危與經濟衰退時，有權力用選票讓他們下台。人民作主，才是民主政治的真義，不是你民進黨做主。

朱立倫批評，民進黨身為執政的公僕，卻反客為主、傲慢濫權，人民頭家這一次絕對不會忍氣吞聲。國民黨身為負責任的在野黨，也絕對會和大家站在一起，對抗鴨霸、失能的執政黨。

朱立倫表示，這段時間，許多關心台灣的國際友人已經陸續來台訪問。國際社會真正希望看到的，是台灣人民真實的聲音，以及和平有序的民主選舉，而非當權者恐嚇民意的民主獨裁。

朱立倫說，11 月26日，台灣民眾會用選票大聲說話，告訴全世界：「我們不會忍受一個濫權失能的政府！我們不會因當權者的威嚇就此退縮！」人民會站出來用行動投票，實踐民主，也維護民主，大聲告訴全世界：「台灣的民主，是由人民做主！」