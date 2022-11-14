影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實
行政院長蘇貞昌昨晚在台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，批台中市府建設落後，盧秀燕執政4年輸給高雄市長陳其邁的2年，盧秀燕今天反擊說，蘇院長少來台中，對台中情況不太了解，她請蘇院長不要因為選舉，抹煞台中市進步的事實。
盧秀燕今天早上在潭子區中山路和潭富路口拜票時受訪表示，蘇院長比較少來台中，對台中情況不太了解，台中國際會展中心已經在興建中，且上梁完成，所有經費都是來自台中市政府，沒有中央的補助，蘇院長不要因為選舉抹煞台中市進步的事實，也不要因為選舉抹煞全體公務人員和台中市民的努力。
行政院長蘇貞昌昨晚助講時說，中科二期中央已經補助，但至今都沒進度，輸給其他城市；捷運藍線4年沒進展，會展中心西側中央補助42億，也沒有進度，他批盧秀燕，4年輸給陳其邁的2年。
盧秀燕今天在潭子區路口拜票，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍和賴朝國等人陪同拜票，盧秀燕站路口對來往人車鞠躬揮手，有駕駛停等紅燈時和她打招呼，比讚喊加油。
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