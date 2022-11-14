快訊

疫情效應…旅外票估少28萬 這兩縣市影響最大

【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 、台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節？

影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影

行政院長蘇貞昌昨晚在台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，批台中市府建設落後，盧秀燕執政4年輸給高雄市長陳其邁的2年，盧秀燕今天反擊說，蘇院長少來台中，對台中情況不太了解，她請蘇院長不要因為選舉，抹煞台中市進步的事實。

盧秀燕今天早上在潭子區中山路和潭富路口拜票時受訪表示，蘇院長比較少來台中，對台中情況不太了解，台中國際會展中心已經在興建中，且上梁完成，所有經費都是來自台中市政府，沒有中央的補助，蘇院長不要因為選舉抹煞台中市進步的事實，也不要因為選舉抹煞全體公務人員和台中市民的努力。

行政院長蘇貞昌昨晚助講時說，中科二期中央已經補助，但至今都沒進度，輸給其他城市；捷運藍線4年沒進展，會展中心西側中央補助42億，也沒有進度，他批盧秀燕，4年輸給陳其邁的2年。

盧秀燕今天在潭子區路口拜票，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍和賴朝國等人陪同拜票，盧秀燕站路口對來往人車鞠躬揮手，有駕駛停等紅燈時和她打招呼，比讚喊加油。

台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕要競選連任，今天早上在潭子區路口拜票。記者游振昇／攝影

2022大選 台中市長 盧秀燕 蘇貞昌

延伸閱讀

再給4年！ 盧秀燕：建設台中為六都領頭羊NO.1

紅黑整合挺盧秀燕？ 紅派大老：這張照片事實勝於雄辯

遭蔣萬安酸「女兒標案越接越廣」…蘇貞昌：我沒在選舉 不必轉移焦點

「媽媽市長」盧秀燕盼繼續守護 要讓台中成六都領頭羊

相關新聞

【專家之眼】蔡英文助選 為何民眾奪門而出？

最近一個月來，蔡英文總統眼看全國好幾個縣市選情告急，決定親自披掛上陣，為民進黨籍的候選人站台助講。有趣的是，蔡英文演講還...

【專家之眼】主計總處為何說謊：台灣每戶財富高於美國

行政院主計總處於11月7日發布第211號〈國情統計通報〉，「曬出」今年4月早就已經出版的2020年《國富統計報告》，「提...

影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實

行政院長蘇貞昌昨晚在台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，批台中市府建設落後，盧秀燕執政4年輸給高雄市長陳其邁的2年，盧...

六都攻防戰／林佳龍問侯友宜認同 卻是狠甩蔡英文總統一巴掌

民進黨新北市長候選人林佳龍昨天狠狠打了蔡英文總統一巴掌。2016年，蔡英文當選總統後說「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」但林佳龍昨天卻問國民黨新北市長候選人侯友宜「我認為台灣不是中國的一部分，你呢？」狠甩蔡英文一巴掌。

高端EUA展延惹議淹沒政治口水 專家籲提供前瞻研究釋疑

國產高端疫苗火速獲得EUA（緊急授權）展延爭議，衍生國民黨立委李德維與衛福部長薛瑞元互告事件，科學議題失焦，社會難聚焦高端疫苗獲得EUA的細節。長期從事臨床試驗的專家認為，高端應提供前瞻研究，而非回溯研究，社會應期待高端提出四期臨床試驗報告，而非政府自行以大數據統計分析後比較，讓高端在爭議中過關。 新冠疫情逐漸趨緩、全球走向與病毒共存之路，國產高端疫苗的爭議卻愈演愈烈，尤其接近九合一選舉，每一項結果與動作，動見觀瞻。引爆爭議的那一刻，就是11月3日，高端疫苗維持緊急使用授權（EUA）的那一晚。

恢復徵兵是陽謀？綠基層憂「請鬼拿藥單」 恐動搖執政

國防部「放膽」暗示九合一選後極高可能將宣布恢復徵兵、役期延長，究竟會否成為動搖綠營執政權關鍵因素？有職業軍人背景、且具綠營民代身分的民進黨嘉義市議員凌子楚則認為，這恐是「綠皮藍骨」、「台皮中骨」者打擊台灣本土政權的陽謀，「讓中國有機會在台灣的本土政權脆弱的時候，讓第五縱隊發動攻擊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。