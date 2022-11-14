【專家之眼】蔡英文助選 為何民眾奪門而出？

最近一個月來，蔡英文總統眼看全國好幾個縣市選情告急，決定親自披掛上陣，為民進黨籍的候選人站台助講。有趣的是，蔡英文演講還沒結束，民進黨動員來的群眾就紛紛奪門而出，很不給總統面子。

民進黨動員來的群眾為何會在蔡總統造勢大會紛紛走避？首先，可以確定的是，這些民進黨的支持者在最近都被過度動員，疲憊不堪。這些支持者參加動員的誘因就是要拿走路工，警察舉牌要他們留下來聽演講不啻是剝奪他們賺走路工的權利。所謂「光棍不擋人財路」，即使警察舉牌擋路，他們也要奪門而出，拿下一筆走路工。

其次，蔡英文的演講千篇一律，而且喜歡逐字看讀稿機，既無溫度，也不帶感情，根本吸引不了群眾。被動員而來的民進黨支持者當然要爭先恐後搶搭巴士，去領下一場走路工。

第三，蔡英文只要一到台北替民進黨台北市長候選人陳時中站台，就會引發台北市民的憤怒。在蔡英文眼中，陳時中可能是一個很好的防疫總指揮。然而，在台北市民眼中陳時中恐怕只是一個低能可笑的候選人。從陳時中參選以來，他除了製造許多笑料，為台北市民帶來茶餘飯後的話題之外，可說一無是處。

桃園選情告急，蔡英文親自到桃園輔選，效果卻不彰，畢竟扶不起的阿斗就永遠是阿斗。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在立委落選時到中國大陸做生意「舔共」，還敢批評國民黨及桃園市長候選人張善政「親中」，充分展現雙標黨的特性。

第四，更令民進黨支持者受不了的是蔡英文政府說一套，但卻做一套。蔡英文整天批評中國，但連很多民進黨支持者都受不了的是，她竟然同意民進黨政府在高端第二期實驗時找中資公司進行實驗，讓人笑掉大牙，難道蔡英文是中共同路人嗎？

第五，蔡英文口口聲聲說要在這次選舉「斬斷黑金」，但是不僅蔡英文的手下許多大將都是黑道出身，而且蔡政府領導下許多警政高層還和黑道一家親，甚至幫黑道老大家屬摺蓮花。最近，台灣爆發類似柬埔寨事件的「青埔寨事件」，許多年輕人都被虐待甚至致死，令人髮指。不料，蔡英文竟對這件事隻字不提，非常冷血。

最後，蔡英文最近幾年連續挑釁中國大陸，造成台海兵凶戰危，讓許多年輕人擔心可能會被蔡政府徵召入伍，與中共人民解放軍對抗。蔡英文高喊「抗中保台」也就罷了，但現在台灣民眾開始擔心，繼續抗中保台的後果就是全民皆兵，讓美麗寶島台灣走向「烏克蘭化」。

蔡英文一定很奇怪，她越是努力助選，支持者卻越來越少。她可能不知道答案就在她自己過去幾年的倒行逆施，今天終於自食惡果！