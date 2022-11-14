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影／諾魯共和國總統昆洛斯今晨抵台 期待訪問行程

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
諾魯共和國總統昆洛斯（左）應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部部長吳釗燮（右）代表接機。記者黃仲明／攝影
諾魯共和國總統昆洛斯（左）應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部部長吳釗燮（右）代表接機。記者黃仲明／攝影

我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應我國政府邀請，於14日至19日率團來台進行國是訪問，訪問團於今天（14日）清晨5點37分搭機抵達桃園國際機場，外交部部長吳釗燮代表接機。為展現對友邦元首來訪的禮遇，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆洛斯總統訪團。

諾魯共和國總統昆洛斯於桃園機場B9國賓門發表談話時表示，這是他當選總統後首次來台訪問，感謝台灣政府、台灣總統及外交部長吳釗燮的邀請，在台灣停留的這幾天將進行多方訪問，代表團成員們也都非常期待這次的訪問。

外交部指出，諾魯共和國今年9月24日舉行國會大選，昆洛斯總統及新內閣成員於9月29日宣誓就職，昆洛斯總統上任剛滿一個半月，隨即率領新政府閣員來台訪問，以具體行動支持兩國堅固友好邦誼，更展現對台、諾情誼及夥伴關係的高度重視。

此次訪團成員包括諾魯司法部長德耶(Pyon Dieye)、外交暨貿易部副部長皮里斯(Asterio Appi)、內政部副部長達吉雅各(Isabella Dageago)、司法暨邊境管理部副部長伊歐(Maverick Eoe)、國家緊急事務暨體育部副部長傑洛米(Jesse Jeremiah)及諾魯磷礦公司副部長湯邁(Delvin Thoma)等共20人。

外交部表示，昆洛斯總統是首度以總統身分蒞臨訪問我國，為展現對友邦元首來訪的禮遇，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆總統訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待團員，雙方將就深化兩國人才培訓、資通訊、海巡、港務、糧食安全、氣候變遷等領域的合作交換意見。

外交部指出，我國與諾魯於2005年復交至今邁入第17年，兩國在堅實友好的夥伴關係上，推動農漁業、醫衛、教育文化、潔淨能源、航空、港務及海巡等多元的雙邊合作計畫，豐碩成果有目共睹。

我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯應我國政府邀請，率領諾魯共和國高級官員共20人來台訪問。記者黃仲明／攝影
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯應我國政府邀請，率領諾魯共和國高級官員共20人來台訪問。記者黃仲明／攝影
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯來台進行國是訪問，他表示這是當選總統後首次來台訪問，感謝台灣政府、台灣總統及外交部長吳釗燮的邀請。記者黃仲明／攝影
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯來台進行國是訪問，他表示這是當選總統後首次來台訪問，感謝台灣政府、台灣總統及外交部長吳釗燮的邀請。記者黃仲明／攝影
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（中）應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部部長吳釗燮（左）代表接機。記者黃仲明／攝影
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（中）應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部部長吳釗燮（左）代表接機。記者黃仲明／攝影
諾魯共和國總統昆洛斯（中）來台進行國是訪問，他表示這是當選總統後首次來台訪問，感謝台灣政府、台灣總統及外交部長吳釗燮的邀請。記者黃仲明／攝影
諾魯共和國總統昆洛斯（中）來台進行國是訪問，他表示這是當選總統後首次來台訪問，感謝台灣政府、台灣總統及外交部長吳釗燮的邀請。記者黃仲明／攝影

外交部 桃園機場 蔡英文

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