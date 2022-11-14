第2任最難選 趙天麟臉書曝現任女將民調被擠出榜外
距投票剩12天，候選人搶救呼聲四起！民進黨立委趙天麟13日曝現任左楠區女議員李雅慧最近民調從第6跌到落選頭的第10名，是被「穩當選」耳語所傷，分票過頭而陷入苦戰。
選戰最後關頭，候選人分秒必爭衝刺，立委也忙著輔選，忙碌程度不輸給候選人。趙天麟說，13日這天他連跑24場行程，破他從政以來的輔選場次紀錄，從早上7點馬不停蹄衝到晚間6點30分，跑遍鼓山、鹽埕、前金、新興與苓雅區的里長候選人總部成立大會。
趙天麟也出席三民區現任民進黨議員鄭孟洳的選前群眾音樂會，以他自身2006年連任失利、叫好不叫座為例，提醒鄭孟洳的支持者莫因呼聲高而分票過頭，他說，根據封關前三民區、左楠區最新民調，鄭孟洳民調從第3滑落第7，屬於吊車尾情況，李雅慧更從第6直接摔到落選頭的第10名。
鄭孟洳、李雅慧都是首次當選的女性議員，要尋求第2任，選戰人士常有一種說法是，第2任往往較難選，因為新人容易有新人紅利，第2任要和新人競爭，又沒有資深老將的扎根優勢。
趙天麟分析鄭孟洳、李雅慧目前民調不理想的原因是被「穩當選」耳語分票過頭而陷入苦戰。鄭孟洳所屬的三民區此次因人口減少，從8席減為7席，當選門檻提高。李雅慧所屬的左楠選區此次增加1席，從8席增為9席，國民黨提名5人，民進黨推出4人，第三勢力政黨、無黨籍也想插旗，競爭激烈。
左楠區現任8席議員中，女議員有5席，改選區女力各擁一片天。李雅慧長期關注教育議題，問政表現不俗，最近針對國民黨市長候選人柯志恩的教育、女性政策猛攻，展現論述及攻防實力。
地方人士分析，在「優先搶救新人」、「現任穩當選」等說法擴散下，要拚第2任的候選人處境艱辛，若分票過頭，又沒有強力拓票對策，就可能掉出安全名單外。
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