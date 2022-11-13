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蔣萬安選前辭立委 鄭運鵬酸：剛參選時不辭沒決心嗎？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）日前辭立委展現決心，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問到是否有壓力？鄭反酸蔣「宣布參選時沒決心嗎」，應該參選第一天就辭立委。記者余承翰／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）日前辭立委展現決心，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問到是否有壓力？鄭反酸蔣「宣布參選時沒決心嗎」，應該參選第一天就辭立委。記者余承翰／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前辭立委展現決心，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問到是否有壓力？鄭反酸蔣「宣布參選時沒決心嗎」，應該參選第一天就辭立委，他也認為只要民進黨守住基本盤，民進黨台北市長候選人陳時中勝選機會很高。

鄭運鵬日前接受「下班瀚你聊」專訪，節目今晚播出。提到台北市長選情，鄭運鵬表示，有些候選人辭立委是意料中的事，但蔣萬安說自己展現決心，應該第一天就辭立委，「難道你那時候宣布參選沒有決心嗎？」

鄭運鵬說，他認為蔣萬安早在上屆市長選舉就有企圖心，現在辭立委，可能要推最後一把，但台北市選民結構對藍營有利，蔣一開始就該辭，那才叫決心，如果領先了才辭，可見這個人很投機，滿腦子都是選舉，以後做事一定綁手綁腳；辭立委雖對蔣沒有太大負面影響，對施政、市民卻沒幫助，只是多一個新聞。

鄭運鵬表示，台北選情他對陳時中有信心，如果是一對一，民進黨會比較沒有把握，過去綠營也曾和柯文哲合作，但現在民進黨基本盤應高於35%，國民黨的鐵票部隊雖多，黃珊珊也很強，只要民進黨顧住自己的35%到40%，陳時中當選的機率很高。

鄭運鵬說，雖然外界對陳時中好惡分明，但就是因為他強，國民黨才會更加攻擊，這幾天陳時中到桃園、甚至是偏藍的中壢，還是很受歡迎，結果還讓他有點吃醋。

至於民進黨推估今年可以贏幾個縣市？鄭運鵬指出，4年前民進黨身在谷底，但基隆、桃園跟新竹依然連任，領先的幅度也很大，可見民進黨的政績的確市民朋友都有感受到；他認為這3個縣市今年還是可以贏，畢竟民調差距不大，年輕人也增加，推測結果藍綠大概各拿一半。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）接受「下班瀚你聊」節目專訪。記者朱冠諭／翻攝
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）接受「下班瀚你聊」節目專訪。記者朱冠諭／翻攝

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