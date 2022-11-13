蔣萬安選前辭立委 鄭運鵬酸：剛參選時不辭沒決心嗎？

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前辭立委展現決心，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問到是否有壓力？鄭反酸蔣「宣布參選時沒決心嗎」，應該參選第一天就辭立委，他也認為只要民進黨守住基本盤，民進黨台北市長候選人陳時中勝選機會很高。

鄭運鵬日前接受「下班瀚你聊」專訪，節目今晚播出。提到台北市長選情，鄭運鵬表示，有些候選人辭立委是意料中的事，但蔣萬安說自己展現決心，應該第一天就辭立委，「難道你那時候宣布參選沒有決心嗎？」

鄭運鵬說，他認為蔣萬安早在上屆市長選舉就有企圖心，現在辭立委，可能要推最後一把，但台北市選民結構對藍營有利，蔣一開始就該辭，那才叫決心，如果領先了才辭，可見這個人很投機，滿腦子都是選舉，以後做事一定綁手綁腳；辭立委雖對蔣沒有太大負面影響，對施政、市民卻沒幫助，只是多一個新聞。

鄭運鵬表示，台北選情他對陳時中有信心，如果是一對一，民進黨會比較沒有把握，過去綠營也曾和柯文哲合作，但現在民進黨基本盤應高於35%，國民黨的鐵票部隊雖多，黃珊珊也很強，只要民進黨顧住自己的35%到40%，陳時中當選的機率很高。

鄭運鵬說，雖然外界對陳時中好惡分明，但就是因為他強，國民黨才會更加攻擊，這幾天陳時中到桃園、甚至是偏藍的中壢，還是很受歡迎，結果還讓他有點吃醋。