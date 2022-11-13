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【重磅快評】蘇貞昌狡辯 豈是歪樓二字可以蒙混

聯合報／ 主筆室
民進黨昨晚在凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，行政院長蘇貞昌演講助選，矛頭指向蔣孝嚴、蔣萬安父子 。記者林伯東／攝影
民進黨昨晚在凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，行政院長蘇貞昌演講助選，矛頭指向蔣孝嚴、蔣萬安父子 。記者林伯東／攝影

民進黨昨晚凱道造勢，行政院長蘇貞昌大轟國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴是買辦，收錢幫台商喬出境管制，他擔憂蔣萬安當選、父親生意越做越大；蔣萬安今天反擊「是誰官當得越大，女兒的標案接得越廣」；蔣沒要蘇回答，蘇卻忍不住說「蔣萬安在選舉，我沒有在選舉，不必轉移焦點」；依蘇的邏輯，似乎只要不他不參加選舉，他的家人就可以標案接得越廣，狡辯性格再度顯露無遺。

蘇貞昌這次確實沒有參與選舉，但他輔選角色吃重，連他女兒取得桃園市政府的標案都成了在野陣營質疑焦點，要不是他昨晚在凱道再度砲轟蔣萬安的父親蔣孝嚴是買辦，他女兒取得桃園市政府標案也不會又成了大家檢視的焦點。

其實，早在昨晚造勢晚會之前，蘇昌貞月初出席醫師節慶祝大會時受訪，他就把矛頭指向蔣萬安的父親蔣孝嚴，當時他說蔣孝嚴收台商3000萬元當買辦，收錢不辦事，和台商打官司，這都是法院認證的事，外界因此質疑，如果蔣萬安當市長，他爸爸會不會越喬越大？

蘇貞昌要刮人鬍子，得先把自己的鬍子刮乾淨，偏偏他愛說大話，兩年前他才拍胸脯保證，承諾在他擔任行政院長任內，家人不會投政府的標案，不巧，最近女兒被踢爆拿了桃園市圖書館總館的互動多媒體專案，蘇貞昌說他女兒的二三設計公司在國外得大獎，是民間公司的合作，合法也沒有參加任何政府的標案，蔣萬安不必歪樓。

只是，在桃園市總圖館長姚敦明主持的多媒體會議中，執行廠商是全台數位系統有限公司，出席的是二三設計公司，出席簽到的人都是蘇的女兒蘇巧純，這豈是歪樓二字可以蒙混得過去？蘇貞昌要蔣萬安正面回答，不要轉移焦點，是不是他先做個示範？

至於蘇貞昌口中所謂的中國買辦一事，這是吳姓台商的爆料，指他付出3000萬給時任中國台商發展促進協會理事長蔣孝嚴，希望協助疏通他因投資糾紛而遭境管不能回台的事，但最後他仍另外花錢才順利回台，指蔣拿錢不辦事；蔣孝嚴認為所言不實，控告吳民事求償1000萬元，台北地院判蔣敗訴。

這是一件民事官司，3000萬元是吳姓台商和鳳姓女子之間萬元金錢糾紛，蔣孝嚴並無經手，否則蔣何以向吳求償名譽權受損？只是法院認為吳是基於主觀確信的陳述，表達對可受公評之事的意見，因此判蔣敗訴，蘇貞昌把民事案件移花接木，說成法院認證，耍了一點小聰明，但這種伎倆不難識破。

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