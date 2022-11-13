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屏縣長倒數交鋒　綠五星首長輔選衝票藍造勢動員求翻盤

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
時代力量候選人詹智鈞（右起）、民進黨候選人周春米及國民黨候選人蘇清泉，選戰倒數階段將各自動員催票，期能勝選。圖為三位候選人參加公辦政見發表會。聯合報系資料照片
時代力量候選人詹智鈞（右起）、民進黨候選人周春米及國民黨候選人蘇清泉，選戰倒數階段將各自動員催票，期能勝選。圖為三位候選人參加公辦政見發表會。聯合報系資料照片

屏東縣長選舉藍綠交鋒，投票倒數，兩陣營將強力動員催票。民進黨候選人周春米表示，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦都將到屏東輔選，直接下達動員令，衝高選票；國民黨候選人蘇清泉強調，人民才是最大咖，下周起將在萬丹、屏東市舉辦造勢活動，力拚政黨輪替；時代力量候選人詹智鈞密集街頭拜票，甚至自己背起巨無霸氣球，爭取支持。

周春米表示，選戰末期將分區造勢，依其政見主軸「五大核心產業六大發展區」推進。屏東榮民總醫院18日（周五）開幕啟用，被綠營視為重要政績，周陣營指出，副總統賴清德18日就將南下輔選，且直搗對手本命區東港，此外，嘉義、台南、高雄等首長也將到屏東市聯合造勢，訴求南方連線、品質保證，桃園市長鄭文燦下周將首次到屏東輔選。

周春米強調，倒數階段將邀請台灣人民信賴的五星首長催票，她將直接下達動員令，催票到匭。至於選前之夜，將舉行嘉年華遊街，不希望太過激情嘶喊，讓選舉快樂平和完成，也衝高18歲公民權投票率

蘇清泉強調，年底選舉人民才是最大咖，他會以雙腳及民氣力拚綠營大咖。蘇陣營表示，19日（周六）將在萬丹舉行造勢晚會，選舉迄今，已在萬丹舉行三場造勢活動，候選人將再力推都市計畫通盤檢討等主要政見，推動屏東全縣發展。至於已9度到屏東輔選的北市前議員羅智強，投票前不排除再南下，締造十次輔選十全十美記錄，力拚選局翻轉。

蘇清泉表示，投票將回防大票倉屏東市，舉辦大型造勢活動，催出每一張選票，呼籲所有期待未來更好的屏東縣民出門投票，不要再受政黨拘束，此次選舉必可改變屏東的未來，不能缺席。

投票率

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