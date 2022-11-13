影／陳其邁被喻綠營喻最強母雞？柯志恩：感受不出來

高雄市長陳其邁接連赴台北、桃園輔選，被喻為「綠營最強母雞」。國民黨高雄市長候選人柯志恩今天在參加反空汙活動時質疑，陳其邁為什麼會是綠營最強母雞？自己感受不出來。

陳其邁與柯志恩今天下午都到四維中心前，參加反空污活動，不過兩人一前一後，刻意錯開。柯志恩受訪時表示，尊重主辦單位的安排，兩人錯開應該是主辦單位做的處理。

陳其邁昨為民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選林佳龍站台，今天又安排要去桃園陪同桃園市長候選人鄭運鵬拜票。綠營傳陳其邁是最強母雞，可以帶動候選人的氣勢。

媒體請問柯志恩是否會對此感受到壓力？柯志恩表示，從頭到尾不會，而且陳其邁為什麼會是綠營最強母雞？她也感受不出來。選戰只剩下最後13天，大家都是根據自己的腳步來前進，自己不管從廟口開講或是到任何的地方，都能感受到群眾的溫度是愈來愈高的，所以是照自己的步伐來前進。