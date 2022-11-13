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退休警官攀登火炎山脫隊失聯 疑滑落送醫不治

台南槍擊案嫌犯兩萬交保 謝龍介：抓不到真凶是不能還是不敢？

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影
台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影

台南市10日凌晨學甲區發生88發的槍擊案，市長候選人謝龍介表示，槍案後坊間的民心已經發生變化，知道市長黃偉哲已經被3名地下市長綁架，不能再選黃當市長，否則台南會變成柬埔寨、「慶記之都」，對勝選很有信心。

對於謝龍介的說法，黃偉哲競選總部表示，所謂的地下市長，謝龍介過去在議會質詢時，黃市長就已回應過，根本子虛烏有，如今謝想藉著刑案事件進行政治操作，但在案情未釐清之前，不會隨之起舞，而且根據最新的民調顯示，黃偉哲仍持續穩定領先，至於警方至今仍未抓獲嫌犯，確實可能影響民心，市警局後續應該會有相關的說明。

台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持，稱讚林是最認真的議員。

馬英九在致詞時透露一段2016年與總統蔡英文交接時的祕辛，他表示，當時就曾勸蔡2025年要達到綠能占2成根本做不到，如果有10趴就很厲害，美國則評估可能只有9趴，但民進黨政府卻堅持非核家園，搞到電力不夠用，蔡英文任內5次大停宿電就證明一切，明明是錯誤的政策還是繼續，不改變政府就不能改變政策，選民這次選舉一定要下架民進黨，2024年再由國民黨奪回中央執政。

趙少康表示，民進黨執政兵役要延長，而且這次延長至少會延一年，「票投民進黨、青年上戰場」，就是因為蔡英文執政，兩岸緊張、可能發生戰事，兵役才要延長，不只這樣，國防預算也從3000億元增加到近6000億，所以2024年就是戰爭與和平的選擇，而今年的選舉則是2024的前哨戰，國民黨一定要贏。

而針對台南發生震驚社會的88發槍擊案，趙少康也表示，其中絕對有貓膩，也可以看出蔡英文只重視自己的維安、不重視民眾重視的治安。

謝龍介表示，槍擊案發生後黃偉哲就躲起來，不敢出來面對，「既然要躲市長就讓給我做好了」，民進黨從中央到地方都與黑道勾結，竟然還說要終結黑金。10月23日黃偉哲的競選總部成立，蔡英文到場，台上立委林宜謹介紹這次槍案中工廠被開槍的郭再欽，稱郭是民進黨中執委、競選總部的總幹事，但如今出了事，黃偉哲的競總卻說當天是司儀口誤，「不是口誤是可惡啦」。

而且這麼多天，嫌犯卻抓不到，警方明明有掌握嫌犯的行跡，卻始終抓不到，「是不敢抓還是抓不到」，只抓到一名「疑似接應者」，但昨天檢方聲請羈押，卻根本證據不足，被法院以兩萬元交保，卻說「有候選人試圖影響選情」，實在是離譜至極；目前掌握的消息就是郭再欽去喬事情，主要是太陽能板的利益分不平而被開槍。

台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影
台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影
台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影
台南永康區市議員候選人林燕祝下午在復興國小旁舉辦感恩大會，包括前總統馬英九、名嘴趙少康、立委陳以信與謝龍介等人都到場站台表達支持。記者修瑞瑩／攝影

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