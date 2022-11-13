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年初送防疫關懷包遭控涉賄 謝國樑提2問

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，年初他透過公益平台發送中低收入戶防疫關懷包，被對手在10個月後拿來抹黑他賄選，根本是自導自演的涉嫌違法行為。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，年初他透過公益平台發送中低收入戶防疫關懷包，被對手在10個月後拿來抹黑他賄選，根本是自導自演的涉嫌違法行為。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，今年初他透過公益平台發送中低收入戶防疫關懷包，對手民進黨候選人蔡適應陣營竟自導自演，10個月後拿來抹黑他賄選。他要問蔡團隊，什麼時間點接到檢舉？在哪裡拿到防疫關懷包？要求出來說明清楚。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，到底有沒有以公益之名行賄選之實，要說明清楚的是謝國樑才對。不知道謝是忘記了，還是害怕想起來，謝國樑既不是公職人員，也沒有任何的身分，用這樣的送禮方式，可以合理懷疑吻合所謂賄選的行為，民進黨反賄選小組才會檢舉，應該是謝要去對檢調說明清楚才對。

蔡適應和民進黨基隆市黨部團隊11日到基隆地檢署，告發謝國樑以二信合作社小愛爸爸愛心平台名義發送愛心物資，內容物至少要300元，涉嫌違反選罷法期約賄選。謝國樑當天反擊非事實，表示不排除提告捍衛清白。

謝國樑今天說，蔡適應和民進黨基隆市黨部接連造謠抹黑，惡意將公益平台年初針對中低收入戶發放的防疫關懷包，在10個月後拿來抹黑成賄選，故意用時間差來誤導選民，明顯「意圖使人不當選」，已經違反選罷法。

謝國樑表示，今年初受疫情影響，民眾確診隔離導致基隆不少弱勢族群經濟困難，公益平台在1月間發起「寒冬送暖」活動，針對中低收入戶家庭提供米、油、泡麵等物資，讓有需要的民眾能夠順利過年。

謝說，沒想到隔了10個月，民進黨竟然拿這件事來造謠中傷他，還刻意將今年1月的防疫關懷包保留到11月「大作文章」，這種意圖用時間差移花接木，意圖誤導民眾的卑鄙手段，心機明顯有惡意。

謝國樑指出，他要嚴正向蔡適應團隊詢問，為什麼公益平台1月發放給中低收入戶的防疫關懷包會出現在你們手上？請問蔡適應團隊在什麼時間點接收檢舉？又是在哪裡拿到這個防疫關懷包？請蔡適應提出具體的事證說明，否則這種故意用時間差來誤導選民，根本是在自導自演的行為，已經明顯涉及違反選罷法「意圖使人不當選」。

謝國樑說，從爺爺以來3代都在基隆，以基隆人為榮，但是坊間有人刻意放出耳語，造謠他不住在基隆。他呼籲對手不要只會躲在暗地裡造謠抹黑，選戰即將進入最後倒數，這幾天民進黨的選舉奧步會全部出籠，請民眾一定要注意，並在11之26日一起站出來下架民進黨。

民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）陣營表示，到底有沒有以公益之名行賄選之實，要說明清楚的是國民黨候選人謝國樑才對。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）陣營表示，到底有沒有以公益之名行賄選之實，要說明清楚的是國民黨候選人謝國樑才對。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）陣營表示，到底有沒有以公益之名行賄選之實，要說明清楚的是國民黨候選人謝國樑才對。圖／蔡適應競選總部提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）陣營表示，到底有沒有以公益之名行賄選之實，要說明清楚的是國民黨候選人謝國樑才對。圖／蔡適應競選總部提供

謝國樑 蔡適應

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