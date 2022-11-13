他批倫敦大學替蔡英文總統遮掩犯行 挖東牆補西牆反留大洞

旅美學者林環牆昨天表示，英國倫敦大學在今年2月3日發布聲明，強調總統蔡英文的博士學位頒發日期是1984年2月，最近卻將證書頒發日期由1984年2月改為1984年3月，反過來與蔡英文的學生紀錄嚴重抵觸，顯然是替蔡英文遮掩犯行，「挖東牆補西牆，反而留了一個破洞」。

林環牆日前揭露，英國倫敦大學最近突然更改蔡英文博士學位的頒發日期，他認為博士學位頒發月份出現矛盾，是蔡英文捏造畢業證書、詐騙博士學歷的一項關鍵旁證，更是英國校方不顧學術倫理，違法淪落為蔡英文論文門共犯的鐵證。

林環牆昨天在臉書以「倫敦大學應該勇敢戳穿蔡英文觸犯學術詐欺的真相」為題發文說明，告訴人蔡英文在2019年9月4日委託告訴代理人連元龍、張人志告發台大名譽教授賀德芬與他本人妨害名譽。

林環牆指出，當時令各界高度注目的是，在刑事訴狀的附件裡，蔡英文首度公開她在倫敦政經學院的「學生紀錄」（Student Record），蔡英文當然是想用她的學生紀錄弱化2019年8月公開「獨立調查報告」的公信力。

不過，林環牆說，蔡英文及其總統府幕僚機關算盡，萬萬沒有想到，這份學生紀錄反而透露了不少學術詐騙的痕跡，3年前自己在臉書已經對此做了詳細的說明。

林環牆指出，蔡英文有3份不同發出年份（1984年、2010年、2015年）的博士學位證書公開在社會大眾面前，之後自己已經不只一次公開地說，這3份都是偽造的文件，但是蔡英文及其委託律師從來不敢站出來公開反駁他的說法，「為什麼不敢反駁呢？」

林環牆也說，自己也把這三份學位證書送給倫敦大學校長，但是這位校長及其資訊法遵主管竟然不敢確認證書的真偽。

林環牆直言，蔡英文的學生紀錄與那3份證書出現了嚴重的矛盾，其中學生紀錄表提到有一個不知性質的學位被頒發給蔡英文，而且頒發日期只註明是1984年2月，然而那3份證書載明的頒發日期卻是1984年3月14日。

林環牆表示，倫敦大學在今年2月3日貼出一個聲明，強調蔡英文的所謂「博士學位」，其頒發日期是1984年2月，雖然聲明的用意是要與那一份學生紀錄表保持一致，不過卻與證書1984年3月14日發生嚴重的矛盾。

林環牆再指，倫敦大學在最近的1個月內，偷偷地把8個月前所貼的聲明做了修補，將證書頒發日期由1984年2月改為1984年3月，結果現在修補後的官網聲明，反過來與蔡英文的學生紀錄嚴重抵觸。

林環牆認為，為了替蔡英文遮掩詐騙犯行，倫敦大學顯然是進退兩難，「挖東牆補西牆的洞，東牆反而留了一個破洞，要如何是好？」

林環牆奉勸，倫敦大學應該要勇敢點，乾脆儘快發新聞稿直接戳穿蔡英文詐騙博士學位的真相，「英國校方清清楚楚地知道，矛盾的地方不只頒發日期而已，還要硬撐嗎？」希望台灣的司法不要與蔡英文一起沈淪。