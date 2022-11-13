影／曝參選至今心路歷程 蔡其昌：用生命打拚讓市民感動

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天出席無黨台中市議員候選人賴裕銘競總成立大會，他說，參選至今心路歷程，就是用生命打拚，讓市民感動，因為市長最重要的工作是市民解決困難，走得到就聽得到，聽到就拿出行動和願景。

媒體問他是否爭取台中派系支持，蔡其昌表示，台中市民才是決定最後勝負的人，他每天勤走基層，到各市場拜票，站在路口，已講800多場演講，市民才是決定未來台中市長最重要和關鍵的力量，他不分派系和黨派，未來可翻轉台中，希望改變的力量，都能整合，他相信努力走遍每個地方，提出願景，有行動力，市民才會支持，才能贏得最後勝利。

媒體問他，對手盧秀燕說要讓百工百業當自己競總主委的看法，蔡其昌說，盧秀燕自己都沒出席後援會，還當什麼主委，只是政治話術和口號；他說自己喉嚨會不會好，自己不會關心，只想盡辦法要握遍市民的手，聽市民的心聲，這樣的市長才是市民的市長，真正聽到民意，因為市長要解決人民困難。

被問到參選至今的心路歷程，他說，自己的心路歷程很簡單，市長最重要工作是幫市民解決困難，走得到就聽得到，聽得到要拿出行動和願景，讓市民感動，他用生命在打拚，和城市一起呼吸與悲喜，這是他這幾個月來的感想。