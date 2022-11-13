政見會蔣萬安講完還剩5分鐘 陳時中：滿訝異的
台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會昨日落幕，國民黨候選人蔣萬安講完後還剩5分鐘。民進黨候選人陳時中今受訪時說「滿訝異的」，認為剩下5分鐘，縱使稿子不夠長，還是有些話可以跟市民講。
陳時中今到景美市長掃街拜票，接受聯訪時，針對蔣萬安昨天公辦政見發表會講完還剩5分鐘，陳時中表示，還滿訝異的，認為這種有規定時間的演講，不知道是否是字幕有問題還是怎麼了，一般剩下2、3分鐘都是可接受的範圍，但剩下5分鐘，縱使稿子不夠長，但還是有些話可以跟市民講。
另爭議多時的「波波牙醫」爭議，行政院蘇貞昌拍板每年50個實習名額，不會再增加；針對立院5月醫師法修法，其中掀起爭議的7項附帶決議，衛福部長薛瑞元則說不會執行。但基層牙醫仍不滿決議至立法院發起大規模抗議。
對此，陳時中表示，沒有所謂的戰場，大家有意見可以討論，行政院已經把立場講得很清楚，如果有人對這件事還有意見，就提出來繼續討論。
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