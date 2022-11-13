涉「學姐」黃瀞瑩騷擾事件…劉嘉仁爆特權 柯文哲：level太低不知道

曾經涉及「學姐」騷擾事件，離開台北市政府的民眾黨創黨黨員劉嘉仁，被爆出在市長柯文哲卸任之前，聯合醫院為他量身訂作開出職缺，柯文哲今天表示，「這個level太低了，我根本不知道」。

民眾黨創黨黨員、北市府前市政顧問劉嘉仁，2019年捲入「學姐」市府副發言人黃瀞瑩騷擾事件，離開市府後，現在台北海洋科技大學擔任助理教授兼校長特助，但最近爆出在柯文哲卸任前，立市聯合醫院為劉量身訂做開出職缺，引發聯醫內部人員不滿。

柯文哲今天南下台南輔選，對於媒體詢問他劉嘉仁的事情，是否可能因為社會觀感不佳，而影響民眾黨的選情，他表示，這件事情的level（層次）太低，他從頭到尾都不知道。

他表示，醫院的人事、醫院自己會處理，「什麼事都要無限上綱，太嚴重了」。