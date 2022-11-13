快訊

正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉「學姐」黃瀞瑩騷擾事件…劉嘉仁爆特權 柯文哲：level太低不知道

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾黨創黨黨員、北市府前市政顧問劉嘉仁，2019年捲入「學姐」、前市府副發言人黃瀞瑩（右）騷擾事件。聯合報系資料照
民眾黨創黨黨員、北市府前市政顧問劉嘉仁，2019年捲入「學姐」、前市府副發言人黃瀞瑩（右）騷擾事件。聯合報系資料照

曾經涉及「學姐」騷擾事件，離開台北市政府的民眾黨創黨黨員劉嘉仁，被爆出在市長柯文哲卸任之前，聯合醫院為他量身訂作開出職缺，柯文哲今天表示，「這個level太低了，我根本不知道」。

民眾黨創黨黨員、北市府前市政顧問劉嘉仁，2019年捲入「學姐」市府副發言人黃瀞瑩騷擾事件，離開市府後，現在台北海洋科技大學擔任助理教授兼校長特助，但最近爆出在柯文哲卸任前，立市聯合醫院為劉量身訂做開出職缺，引發聯醫內部人員不滿。

柯文哲今天南下台南輔選，對於媒體詢問他劉嘉仁的事情，是否可能因為社會觀感不佳，而影響民眾黨的選情，他表示，這件事情的level（層次）太低，他從頭到尾都不知道。

他表示，醫院的人事、醫院自己會處理，「什麼事都要無限上綱，太嚴重了」。

劉嘉仁 學姐黃瀞瑩 柯文哲 台北市長 民眾黨

延伸閱讀

影／高虹安成焦點 柯文哲：民進黨選舉專業變職業

高虹安身心俱疲住院 薛瑞元：不可取

曾騷擾「學姐」…劉嘉仁遭爆走後門 北市聯醫人員訝異：他又要回來了

談高雄空汙 柯文哲：複雜問題別想用簡單方法解決

相關新聞

六都攻防戰／催票最後關頭 盧強打「區區有政績」 蔡訴諸「海線出市長」

選戰倒數13天，藍綠大打看板戰，盧秀燕出身市區，執政4年強打政績牌，告訴選民「做得好不要換人」；蔡其昌是海線3連霸立委，訴諸「海線自己人」的縣市心結，要在本命區催出高票，究竟誰的策略能奏效？

六都攻防戰／蔡總統拚場衝基本盤 為鄭運鵬打造的主角光環能催票？

蔡英文總統今天再度到桃園，這是她8天內第4次為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台。近期多項公開民調，國民黨市長候選人張善政雖多保持領先，但無法拉開，2014年市長選舉，國民黨最後被翻盤殷鑑不遠，綠營支持者近期也危機感浮現。選前倒數13天，藍綠陣營不敢鬆懈。

涉「學姐」黃瀞瑩騷擾事件…劉嘉仁爆特權 柯文哲：level太低不知道

曾經涉及「學姐」騷擾事件，離開台北市政府的民眾黨創黨黨員劉嘉仁，被爆出在市長柯文哲卸任之前，聯合醫院為他量身訂作開出職缺...

六都攻防戰／國民黨六都造勢氣氛嗨 侯友宜成藍營共主？

選戰倒數最後兩周，藍綠昨天在雙北大拚場，雙方隔著新店溪較勁。其中國民黨造勢晚會，由新北市長侯友宜領軍六都市長候選人齊聚板橋，將造勢晚會主題定調「六六大勝」，希望透過「最強母雞」光環，讓國民黨在六都大勝，台上更齊跳「友宜舞」，氣氛嗨到爆；但在最後台上合影的環節中，卻出現了意外插曲，透露出藍營2024黨內競合的氛圍。

六都攻防戰／藍綠大拚場 陳時中想降低仇恨值 蔣萬安卻一反常態只「打柯」

選情倒數不到兩周，藍綠昨天在雙北大拚場，民進黨北市長候選人陳時中要大家手牽手，致詞打出溫情牌，字裡行間都透露想降低仇恨值，反觀國民黨候選人蔣萬安，雖然白天的政見發表會上還在猛攻陳時中防疫牌，但在國民黨六都聯合造勢的晚會上卻一反常態，隻字未提陳時中，反而猛攻柯文哲社宅、大巨蛋，到底有何盤算？

【總編開箱】蔡英文正式吹起抗中號角 但保台絕非民進黨專利

終於忍不住了，在選前倒數最後兩周，蔡英文總統正式在台上訴求「抗中保台」，但這張底牌還有用嗎？恐怕只是民進黨政府找不到地方選舉的主戰場，才會被迫又再施展同樣招術，想要騙取選票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。