黃敏惠、王育敏合體造勢 女力連線勇士勇媽站出來一定贏
國民黨嘉義縣議員第三選區縣長議員候選人聯合造勢大會，上午在大林鎮新夜市舉行，尋求連任的嘉義市長黃敏惠與嘉義縣長候選人王育敏合體，黃敏惠說，上次參選勇媽、勇士站出來勝選，這次她和王育敏，女力連線，勇士勇媽再站出來，一定贏。
黃敏惠說，嘉義人是自己人，嘉就是家，大家都是一家人，看到國民黨危機，勇士勇媽站出來了，她讚揚王育敏過去在兒福聯盟、不分區立委，表現突出，能力強、口才好，認真做事，王育敏是嘉義女兒，嘉義縣艱困選區，請託大家將王育敏送進縣府。
黃敏惠與國民黨立法院黨團總召曾銘宗，為王育敏、5連霸資深議員吳思蓉、尋求連任議員陳信文及鄉鎮市民代表候選人站台助選，曾銘宗批民進黨在家鄉嘉縣執政20年，人口老化、青壯人口外流，王育敏為人正派，社福專業、立委出身，支持她當縣長，照顧咱老幼，帶動嘉義大發展。
上午造勢大會，包括黃敏惠、曾銘宗、黃國嘉黨部主委國恕強為吳思蓉披彩帶，綠營前立委林國慶、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀 演講，壓軸由王育敏、尋求連任議會書記長李國勝議員、立委兼黨部主委翁重鈞助講、授戰旗，結束候選人車隊在大林鎮、溪口鄉車隊掃街拜票，場面盛大氣氛熱烈。
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