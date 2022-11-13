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影／高虹安成焦點 柯文哲：民進黨選舉專業變職業

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾黨主席柯文哲今天南下台南輔選。記者修瑞瑩／攝影
民眾黨主席柯文哲今天南下台南輔選。記者修瑞瑩／攝影

新竹市長選戰、民眾黨提名的高虹安成為全台選戰焦點，黨主席柯文哲今天表示「無法理解到底發生什麼事」，可以尊重選舉是一個專業，但是沒有辦法接受民進黨把選舉當「職業」，這也是民進黨的困境，為了勝選而合理化所有的事情，台灣的選舉在這幾年間當然是有進步，但是還是不太正常。

高虹安日前因「身心俱疲」住院，隔日仍請假外出，衛福部長薛瑞元批評，若沒有身體上的疾病徵兆，其實休息就好，但高虹安看來也沒休息，還跑去新竹縣來回奔波，「這種行為不可取」。

柯文哲今天南下台南輔選，面對媒體詢問對薛瑞元說詞的看法時表示，讓高虹安住院是他的決定，「我有看到高虹安本人、薛瑞元只是在電視上看到」，而且他是急重症外科、薛是婦產科，大家應該相信他的判斷，而且如果高虹安只留在急診，干擾會很多，所以乾脆讓她住院。

柯文哲表示，如果住院很多天那可能不對，但是只有一天應該OK，主要是高當時極為為耗弱，住院有「reset（重置）」的意思。

柯文哲今天對高虹安投入選舉引發的相關爭議，感慨良多，他表示，選舉難免會有攻防、泥巴戰，但是不應該太過頭，從沒有想過新竹市的選舉會變成全台媒體焦點，也沒有講過一個候選人可以動用這麼多國家機器，幾乎所有的網軍、側翼及名嘴都在攻擊一個人，實在太奇怪，讓他至今無法理解到底發生了什麼事。

柯文哲表示，選舉夥伴林錦昌曾經告訴他，選舉打泥巴戰，到最後選民會很厭倦，投票率就會下降，在今年的選戰中，投票率下降對藍綠有利，中間選民不會出來投票，所以他對18歲公民權公民複決一案也很悲觀，如果投票的人不多、就不會過關。

「尊重選舉是一種專業，但是民進黨卻把它當職業，」柯文哲表示，所以醫師不適合從政，因為醫師邏輯上就不會去害人，但是有人卻只想著害人，這些都是選舉策略他也很清楚，但是有些事情他做不出來。

柯文哲表示，台灣的選舉在30年間還是有進步的，但是不可能一天就改變，選舉的過程應該是改變政治文化的一種社會運動，選舉應該不是目的而是一種工具，但是民進黨的困境就在於，把選舉當成唯一的目的，為了要選贏合理化所有的事情。

他表示，高虹安現在被打成慣老闆、貪汙，「會貪汙的人怎麼可能會有15頁的帳冊，當然越簡單越好」，而辦公室有公積金也是很普通的事，法律不能夠有雙標，政治人物也並沒有什麼特別高的道德標準，法律適用應該要一致。

高虹安 柯文哲

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