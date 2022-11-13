COP27直擊／與史瓦帝尼對談 工研院：台可做水電外交
工研院與台灣友邦史瓦帝尼12日在COP27場內舉辦周邊會議，探討如何協助非洲地區等開發中國家達成淨零、增加氣候韌性，工研院及國合會等民間團體也分享台灣可提供的技術協助和資源。
史瓦帝尼是非洲南部的內陸國，近年受氣候變遷衝擊，遭遇颶風、乾旱等極端氣候事件。史瓦帝尼觀光暨環境部長維拉卡帝（Hon. Moses Vilakati）指出，史瓦帝尼的碳排放只占全球0.07%，因此與今年峰會關鍵議題「損失與損害」關係密切，「我們必須受到支援。」
維拉卡帝指出，去年COP26各國簽訂「格拉斯哥氣候協定」後，目前沒看到太多進展；他希望今年各國能真正實踐承諾，並且在損失與損害議題上有所行動。
工研院綠能與環境研究所所長王漢英出席會議，分享台灣在綠色能源、回收技術和低碳產品的最新技術，可以藉此協助開發中國家取得乾淨的水、足夠的電，「我們現在有很多淨零科技，但是這些國家最需要的，是幫助人民免於氣候災害影響的技術。」
王漢英認為，許多開發中國家的碳排低，比起進行減緩工作，更需要能夠調適，才能讓人民遭受的傷害減到最低，「這就是科技要幫忙他們的（地方）。」
工研院也將於COP27設置展攤，特別展示非洲區域有應用潛力的技術，例如可結合太陽光電或不需耗電的濾水設施，協助非洲人民取得乾淨水資源；也展示分散式的小型太陽光電，可幫助非洲偏遠地區獲得充足能源。
本場會議也邀請其他台灣民間團體出席，國際合作發展基金會處長曾筠凊分享國合會如何協助史瓦帝尼發展低碳農業、使用有機肥料提升農產量；世界蔬菜中心副主任林彥蓉則談論如何與史瓦帝尼合作，保存非洲傳統蔬菜的生物多樣性。
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