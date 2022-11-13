COP27直擊／與史瓦帝尼對談 工研院：台可做水電外交

工研院與台灣友邦史瓦帝尼12日在COP27場內舉辦周邊會議，探討如何協助非洲地區等開發中國家達成淨零、增加氣候韌性，工研院及國合會等民間團體也分享台灣可提供的技術協助和資源。

史瓦帝尼是非洲南部的內陸國，近年受氣候變遷衝擊，遭遇颶風、乾旱等極端氣候事件。史瓦帝尼觀光暨環境部長維拉卡帝（Hon. Moses Vilakati）指出，史瓦帝尼的碳排放只占全球0.07%，因此與今年峰會關鍵議題「損失與損害」關係密切，「我們必須受到支援。」

維拉卡帝指出，去年COP26各國簽訂「格拉斯哥氣候協定」後，目前沒看到太多進展；他希望今年各國能真正實踐承諾，並且在損失與損害議題上有所行動。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英出席會議，分享台灣在綠色能源、回收技術和低碳產品的最新技術，可以藉此協助開發中國家取得乾淨的水、足夠的電，「我們現在有很多淨零科技，但是這些國家最需要的，是幫助人民免於氣候災害影響的技術。」

王漢英認為，許多開發中國家的碳排低，比起進行減緩工作，更需要能夠調適，才能讓人民遭受的傷害減到最低，「這就是科技要幫忙他們的（地方）。」

工研院也將於COP27設置展攤，特別展示非洲區域有應用潛力的技術，例如可結合太陽光電或不需耗電的濾水設施，協助非洲人民取得乾淨水資源；也展示分散式的小型太陽光電，可幫助非洲偏遠地區獲得充足能源。