影／蘇貞昌談生育補助曝與妻對話 回憶時口誤「你尪當總統」

行政院長蘇貞昌下午為民進黨南投縣長候選人蔡培慧助選，大推政府生育補助。蘇貞昌說，他太太很不滿，以前生三個女兒，沒領過政府「一角銀」？他說，那是國民黨時代，現在「你尪當總統了，不然我們再拚一個」，支持者知道他說錯，還是被逗得哈哈笑。

蘇貞昌今天列舉政府施政，他說，台灣少子化問題嚴重，國民黨時代執政，讓馬英九當了8年總統，當馬英九當總統2016最後一年，對於少子化問題，政府才編了150億預算，這根本做不了事。而行政院今年就編列800億預算，明年還要編列1000億元，這些錢要拿來補助育兒津貼補助、不孕症補助、育兒留停津貼等，鼓勵大家多生。

例如，育兒就有補助，去年育兒津貼每個嬰幼兒每月補助2500元，今年翻倍每個月補助5000元。就算是阿公、阿嬤幫兒子、媳婦照顧孫兒，每個月都可領到5000元，照顧第二個每個月6000元、第三個每月7000元。

蘇貞昌說，他每次演講提到育兒津貼補助，他太太就很不滿，「以前咱家三個，都是由我照顧，為何沒領過政府一角銀？」他回答：「那是國民黨時代，現在你尪當總統了，不然我們再拚一個」。他也告訴支持者，回家後「尪某卡相好勒，有錢可以領」。