民調成長幅度最高 沈慧虹：相信正義會贏得最後勝利

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天把握假日到市場拜票，針對聯合報最新民調支持度28%，比7月要多了7%，成長幅度最高。她說，團隊很有信心，會繼續拚下去，「最後一哩路，請大家支持最打拚、最專業的沈慧虹，相信正義會贏得最後勝利。」

沈慧虹今天上午至竹蓮市場拜票，許多攤商熱情送上菜頭、花生、蘿蔔糕等，祝她好彩頭、好事會發生、高票當選，還有人知道她「燒聲」送上喉糖，讓她相當感動。

針對聯合報公布最新民調，倒數這幾天的選戰策略，沈慧虹表示，團隊很有信心，相較7月同機構的數字，她的支持度成長了7%，是3位候選人中成長幅度最高，未來團隊也會繼續拚。

沈慧虹表示，最近她展開地毯式掃街，握遍每一雙手，在地方上感受到的是期待與熱切。

蔡英文總統繼昨天快閃新竹探班後，今天下午將到新竹市孔廟廣場出席「新竹光榮5力全開」造勢大會，一連2天幫忙站台。沈慧虹表示，蔡英文總統關心全台的選情，尤其新竹這一戰，是價值的選擇，也是是非的選擇。