影／許淑華中興新村拜票被摸腰 原來是阿嬤擔心這件事

國民黨南投縣長候選人許淑華今天上午到中興新村第一市場拜票，鄉親熱情加油打氣，許淑華聲音沙啞，還有阿嬤攬著她的腰，驚訝「怎麼瘦這麼多」。許淑華感謝大家關心，她說，選民服務和南投縣建設都需要立委向中央爭取，選舉再忙她還是會盡立委職務，為南投爭取建設。

許淑華上午帶著南投市長侯選人張嘉哲，議員候選人洪浩原、紀百鍊、市民代表候選人江秀春，到中興新村第一市場向採買民眾與攤商拜票懇託，鄉親熱情合影、大喊凍蒜，還有許多婆婆媽媽關心許淑華聲音沙啞，擔心她太過勞累。

許淑華擔任過兩屆南投市長，中興新村居民長期支持，長輩們對她身體健康的關心讓她備感溫馨。許淑華說，最近一連串站台、掃街拜票舉辦座談會，忙到無法休息，喉嚨也開始沙啞，今天到中興新村市場拜票，很多婆婆媽媽抱著她，摸著她的腰驚訝說「怎麼瘦這麼多」，還有阿嬤拿出東西，要讓她好好補補。