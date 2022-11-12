【重磅快評】蘇貞昌不願面對的三件事

行政院長蘇貞昌昨天在立法院會三度動怒，先是國民黨立委質詢「最低工資法」時，質疑蘇的承諾是「空話」惹他暴怒；立委賴士葆稱蘇內閣是「吵架內閣」，蘇也三度怒回「亂講」；林奕華壓軸，一句「囂張跋扈」再度讓議場拍桌聲起。檢視蘇貞昌上任近三年，形容蘇內閣是空話、吵架、囂張，錯了嗎？

相較立法院上會期蘇貞昌和立委蔣萬安、傅崐萁、鄭正鈐等人上演激烈交鋒，脫口說出「可恥、閉嘴」、「吵死了」，大多是與兩岸態度有關，只要有別於抗中保台，對他來說都是投降主義；甚至還在蔣萬安質詢303大停電時，硬扯蔣萬安祖父反攻大陸的陳年承諾。但這會期是選舉會期，國會一舉一動都牽動選情，蘇貞昌也明顯態度緩和許多。

上午立法院總質詢蘇貞昌再度惱羞成怒，來自第一棒質詢的洪孟楷提出，蘇去年曾表達要力拚把「最低工資法」送入立院審議，一年過去卻無下文，質疑都在講空話。未料彷彿點燃引信，蘇貞昌惱怒反問「哪一句是空話？」最後還嗆聲「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣」。

事實上，蘇貞昌不是第一次因為「空話」惱怒。本月1日，同樣也是洪孟楷質詢時，問到台積電最先進的1奈米製程，傳出要在桃園設廠，但行政院和經濟部都未明確證實，讓他質疑蘇都在講「空話」。蘇一聽火大，反嗆「我講什麼空話？哪一句空話？話不要亂講」。

近來高端EUA補件黑箱審查戰火未熄，衛福部遲未說清為何突襲審查，更14:0無異議通過。林奕華昨提出疑慮，也是國人的疑慮，為何當世界衛生組織、歐盟和美國FDA都有公開審查標準，外聘專家學者名單與會議紀錄時，台灣必須全程保密？蘇貞昌直指「誤導」卻又不願說清原因，最後聽到「囂張跋扈」，再以情緒語言交鋒。

無論是「空話」或是「囂張」，都是蘇內閣上任後的寫照，多名政務官自然也是有樣學樣，農委會主委陳吉仲就曾多次脫稿演出，嗆立委「不要在這浪費時間」。對照賴士葆說是「吵架內閣」，真的是「亂講」嗎？

蘇貞昌成為行政院長後，動輒以情緒失控壓制代表民意的國會議員，在憲政精神下早已失職。這次再惹蘇發怒的三個引信，共同點都是「問對問題了」，曾經承諾的最低工資法被擱置、高端疫苗審查不願攤在陽光下，都是蘇內閣不願面對的真相。以動怒掩蓋實情、以情緒回應質詢，正是展現蘇貞昌對民主憲政的傲慢。