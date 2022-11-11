影╱民眾黨論文公聽會 蔡壁如坦言被撤學位不甘心：標準在哪

台灣民眾黨立委邱臣遠今舉辦「建立在職碩專班論文規範」公聽會，前立委蔡壁如出席討論，教育部高教司副司長梁學政表示，學位論文品保機制是增設系所重要依據，已要求國圖設定論文比對系統，今年底試用，最快下個學年度公開。

今天出席公廳會的除了梁學政，還有教育部技職司副司長柯今尉、前立委蔡壁如、政治大學財政系教授陳國樑、國立東華大學政治系教授施正鋒、前台大教授杜震華、台灣高等教育產業工會組織部主任林伯儀、台大農經系教授吳珮瑛等人。

梁學政說，國家圖書館網羅全國碩博士論文，這是一般坊間的比對系統比較缺乏的，因此託國圖開發比對系統，未來將提供作為無償使用，可透過這套系統和民間共同採購的比對系統雙重檢驗論文內文重疊性。

蔡壁如指目前碩士論文標準不一，有些論文經比對系統篩檢後相似度超過30%都過關，但她的論文相似度16%卻被撤銷學位，質疑「標準在哪」。蔡壁如表示，可能自己寫作技巧不好，但指導教授也沒糾正，沒說這樣可能會引起爭議，要去註記等細節。

蔡壁如說著說著難掩憤怒，直言「被撤除這個學位，說真的，我不甘心」，說論文是她辛苦蒐集一整年、超過五千筆資料寫成的，學校在論文進行過程並未指出哪裡不妥，但卻在選舉的敏感時期，宣布撤銷她的學位，非但沒有維護學生權益，過程也十分粗糙。

蔡壁如強調，念碩班不是為了「洗學歷」，純粹工作需要；怒指「學店」、「洗學歷」這些名詞對於真的很想認真在在職教育上學習的人來說「是一種侮辱」，說自己就是那個非常認真想學習的人，呼籲政府要從學制根本上去調整，不要讓有心進修的在職人士蒙受這樣的汙名和不白之冤。

蔡壁如質疑，所謂的抄襲或相似度比例「標準在哪」？規範是什麼？若她的論文有問題，為何指導教授還讓她畢業？為何學校還給予碩士學位證書？事過境遷現在選舉敏感時期，又突然說她論文涉嫌抄襲，撤銷她的學位，「學校給了我學位又無端撤銷學位，我也要跟教育部抗議」。

陳國樑表示，「洗學歷」這個說法，就是一種校園霸凌，應該視為校園霸凌處理，也批很多碩士論文淪為形式主義，空洞沒有靈魂，「不該把碩士論文寫作變成cosplay」，強調論文應該要有學術價值和貢獻。

施正鋒表示，學術論文的規範部分還是要照規矩來；蔡壁如的論文做議會觀察研究，這在學術上是有貢獻的，至於學術倫理及規範的部份是「老師沒有教而學生不知道」。吳珮瑛表示，指導教授應該負的責任較大，否則「就算學生想混水摸魚，老師也會發現」。

林伯儀表示，公聽會上的議題不僅是個案問題，也是制度問題，不僅師資差別對待，學費也差別對待；一位老師要負責指導的學生太多，導致老師分身乏術無法好好指導，在師生比不夠的狀況下，如何要求學生論文品質。再者，在職專班用學分費計算學費，使碩士班變成「貴族教育」，變相的剝奪經濟條件不好卻有心向學的人進修念書的機會。