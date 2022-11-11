蘇貞昌允縮短逃逸外勞空窗期 藍委開心拍掌「這就對了」

台灣逃逸外逃情況嚴重，占移工總數十分之一，但遞補空窗期長，工廠要等六個月，家庭要等三個月；國民黨立委溫玉霞今質詢，問行政院長蘇貞昌可否縮短空窗期，蘇允諾說「好」，溫開心的拍掌說「這就對了」、「院長這樣是在做功德」。

溫玉霞指出，台灣移工短缺，不少外籍看護從雇主家逃跑，躲在各地打黑工，或被犯罪組織吸收，進行非法賣淫或山老鼠，根據勞動部和移民署統計，累積到今年8月，外籍移工總計70萬4655人，其中失聯移工7萬4268人，超過十分之一，其中有43.27%是家庭看護工。

溫玉霞認為，移工失聯情況嚴重是因為法令寬鬆，這兩年多來因為疫情，移工失聯情況更嚴重，根據仲介公司統計，平均每月外逃移工約3%到10%，逃跑移工自己用line找工作、接單，賺的比原來還多，甚至還鼓勵同鄉效法。

溫玉霞說，有些外勞藉此向雇主施壓，漫天喊價要求加薪，甚至很多才報到不到一周，工作證一拿到就落跑了，尤其防疫期間，很多住在防疫旅館內，老闆到場找人時，已不見蹤影，這對台灣雇主來說非常不公平，被當成跳板。

溫玉霞表示，依據現行就業服務法規定，只懲罰受害雇主，很不公平，且移工逃跑，雇用外勞的工廠需滿六個月、家庭需滿三個月，才能再有新外勞遞補，「這個空窗期說實在太長了啦」，民間苦不堪言，明明逃跑的是外勞，卻像在懲罰雇主。

溫玉霞說，兩年多來各黨共有20多位立委都提出對就業服務法第58條進行修法，要求縮短等待遞補外勞的空窗期，但勞動部至今未表態，問「家庭外勞空窗期能否從三個月調降為15天？工廠外逃空窗期降為一個月？」院長是否支持？把空窗期縮短好不好？

蘇揆一口說「好！我認為這一定要來縮短」，溫玉霞一聽，開心地拍掌說「對啦，這樣就對了啦」要體諒家庭雇主，投訴無門；外逃逃跑，必須請假或辭職回家照顧親人，說「院長你這樣就是做功德」。勞動部長許銘春表示，目前朝野都有版本了，會做評估，看縮短到多久比較適合。