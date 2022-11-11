騎鐵馬拜票超過500公里 高雄鳳山這位候選人瘦5公斤
選戰進入最後關頭，許多人候選人「愈選愈瘦」，高雄市鳳山選區時代力量議員候選人顧崇德天天追垃圾車，更騎Youbike單車拜票，一個多月騎500公里，而且也瘦了5公斤，體重從9字頭掉成8字頭，選民直呼「瘦下來比較好看」、「有變帥」。
鳳山是高雄人口最多的行政區，此次議員選舉15搶8，時代力量候選人顧崇德跟很多候選人一樣追垃圾車拜票，不過他跟團隊也靠騎Youbike單車掃街。他說，每天跑選舉超過12個小時，從10月至今共騎500公里，相當於繞了半個台灣。
拜票過程中，顧崇德發現，Youbike的密集程度確實很方便，不過有些路段不夠平整，不僅顛簸危險，還要跟機車搶道險象環生，常提心吊膽，希望能替鳳山爭取更多行人步道或腳踏車道，讓鳳山在地居民及外地民眾都能享有優質公共建設，騎乘安心自在，朝綠能低碳城市方向邁進。
顧崇德說，10月才開始騎單車拜票，不到兩個月已經瘦5公斤，圓潤下巴變尖了，很多民眾看見他都說變帥，選前預計達成騎乘900公里目標，會帶著這份決心繼續努力。
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