立院再掀火藥味！林奕華批蘇貞昌「最沒風度政院長」 盼閣揆換人當

行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時批評蘇貞昌都在講空話，蘇貞昌動怒反嗆，「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣」。蘇貞昌今下午面對國民黨立委林奕華質詢高端疫苗EUA議題時，再度怒嗆林奕華質詢刻意誤導又不給人家答覆，林奕華回嗆，四年前因為民進黨敗選所以蘇貞昌來當行政院長，希望今年選後由別人來當行政院長。

林奕華質詢時指出，高端疫苗EUA審查黑箱不透明，相較WHO、歐盟跟美國FDA評估流程及審查標準詳細，台灣卻只有兩頁報告，僅提到審查程序跟審查標準；外聘專家部分，國外都有清楚揭露，台灣則是完全不能對外說，是否有檢討空間。

蘇貞昌說，防疫他非常尊重專業，他不是專家，相關程序做法有法律規定作業規範，該公開就公開，不過，委員這樣片段比較不好，因為不知道委員引述是否完整。

林奕華也質疑，高端EUA審查當初是21名委員組成審查委員會，附帶決議一年後再討論是否再給EUA，結果今年審查委員變成15名，難道是因為不支持所以退出，讓委員會變成一言堂。

蘇貞昌說，這是兩碼子事情，審查委員會成員有很多教授、學者、專家，難道以為會聽政府命令乖乖舉手嗎？況且委員會是以14比0通過。

衛福部長薛瑞元進一步說明，21人審查委員當中，有一人自主退出，另一人則是製程專家所以也退出，8月開會時有3人請假，人家要退出不願意來，總不能拿槍押著人家來。

林奕華質疑，衛福部說法前後兜不攏，資訊不公開透明，擠牙膏似的說明。蘇貞昌反駁，人家要說明都不給人家講，又在轉移焦點。

林奕華痛批，蘇貞昌是中華民國以來最沒風度的行政院長，四年前因為民進黨敗選來當行政院長，希望接下來別人來當行政院長。

蘇貞昌則回，委員不要這樣講，問了不給人家講清楚，只是用來誤導轉移焦點；林奕華怒嗆，哪有誤導，誰誤導，這樣的院長有夠囂張跋扈。