快訊

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

幣圈最慘！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「160億美元歸零」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院再掀火藥味！林奕華批蘇貞昌「最沒風度政院長」 盼閣揆換人當

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢。記者余承翰／攝影
行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢。記者余承翰／攝影

行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時批評蘇貞昌都在講空話，蘇貞昌動怒反嗆，「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣」。蘇貞昌今下午面對國民黨立委林奕華質詢高端疫苗EUA議題時，再度怒嗆林奕華質詢刻意誤導又不給人家答覆，林奕華回嗆，四年前因為民進黨敗選所以蘇貞昌來當行政院長，希望今年選後由別人來當行政院長。

林奕華質詢時指出，高端疫苗EUA審查黑箱不透明，相較WHO、歐盟跟美國FDA評估流程及審查標準詳細，台灣卻只有兩頁報告，僅提到審查程序跟審查標準；外聘專家部分，國外都有清楚揭露，台灣則是完全不能對外說，是否有檢討空間。

蘇貞昌說，防疫他非常尊重專業，他不是專家，相關程序做法有法律規定作業規範，該公開就公開，不過，委員這樣片段比較不好，因為不知道委員引述是否完整。

林奕華也質疑，高端EUA審查當初是21名委員組成審查委員會，附帶決議一年後再討論是否再給EUA，結果今年審查委員變成15名，難道是因為不支持所以退出，讓委員會變成一言堂。

蘇貞昌說，這是兩碼子事情，審查委員會成員有很多教授、學者、專家，難道以為會聽政府命令乖乖舉手嗎？況且委員會是以14比0通過。

衛福部長薛瑞元進一步說明，21人審查委員當中，有一人自主退出，另一人則是製程專家所以也退出，8月開會時有3人請假，人家要退出不願意來，總不能拿槍押著人家來。

林奕華質疑，衛福部說法前後兜不攏，資訊不公開透明，擠牙膏似的說明。蘇貞昌反駁，人家要說明都不給人家講，又在轉移焦點。

林奕華痛批，蘇貞昌是中華民國以來最沒風度的行政院長，四年前因為民進黨敗選來當行政院長，希望接下來別人來當行政院長。

蘇貞昌則回，委員不要這樣講，問了不給人家講清楚，只是用來誤導轉移焦點；林奕華怒嗆，哪有誤導，誰誤導，這樣的院長有夠囂張跋扈。

蘇貞昌 林奕華 立法院

延伸閱讀

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

藍委諷綠色執政「慶記保證」 蘇貞昌反駁：每案都破依法嚴懲

藍營立委批帶壞閣員是「吵架內閣」 蘇貞昌連喊三聲：亂講

無良公關公司爭議 蘇貞昌：若有人自編自導要自負

相關新聞

立院再掀火藥味！林奕華批蘇貞昌「最沒風度政院長」 盼閣揆換人當

行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時批評蘇貞昌都在講空話，蘇貞昌動怒反嗆，「你媽媽（前立委郭素春...

藍營立委批帶壞閣員是「吵架內閣」 蘇貞昌連喊三聲：亂講

行政院長蘇貞昌今天前往進行本會期最後一次施政總質詢，國民黨立委賴士葆詢問蘇貞昌，萬一九合一大選後民進黨選舉情況不佳被撤換...

藍委諷綠色執政「慶記保證」 蘇貞昌反駁：每案都破依法嚴懲

台北市偵查隊長被爆賭博，兩天內徹查完畢拔官懲處，國民黨立委賴士葆今天質疑，警大校長陳檡文與黑道出入招待所的案件還沒有處理...

與林佳龍首次合體回應「逼迫說」 余天：電話拜票講的是實話

民進黨新北市長侯選人林佳龍今天首次與立委余天合體，對於日前侯友宜選辦指出，林佳龍逼迫余天要錄音，余天表示，他講的是實話，...

蔣萬安當選要靠黃珊珊？北市選民是自行棄保專業戶

台北市長選戰，國民黨候選人蔣萬安目前領先，民進黨候選人陳時中和無黨籍候選人黃珊珊的民調像麻花捲糾纏，互稱贏過對方。民進黨前立委沈富雄預言 「只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安的市長才能入袋。」北市三腳督選戰，選民往往自行棄保，以防最不樂見的人當選；前總統陳水扁也指出，1994年趙少康操作棄保失敗後，北市選民從此自行棄保，1998年與2006年、2018年的選舉皆然。

影／館長怨7家公司被查水表 趙少康：奇怪怎麼都搞到他

網紅「館長」陳之漢在9日直播中表示，名下7處公司被查稅讓他崩潰，「懇求民進黨政府放我一馬，不要再查了好不好」。10日館長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。