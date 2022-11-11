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影／館長怨7家公司被查水表 趙少康：奇怪怎麼都搞到他
網紅「館長」陳之漢在9日直播中表示，名下7處公司被查稅讓他崩潰，「懇求民進黨政府放我一馬，不要再查了好不好」。10日館長再開直播，向財政部道歉，並強調受到政府聯合稽查。對此，中廣董事長趙少康今(11)日說，理論上普查5年才一次，而且是抽樣，怎麼都搞到他，這也很奇怪，偶爾罵民進黨就被查，他當然心裡會緊張，這也是民進黨執政讓人不放心的地方。
行政院長蘇貞昌今早回應，這並非查稅而是工商普查，政院做過說明就好了。新北市長侯友宜上午到永和市場掃街，針對館長名下7間店被查，他說，館長對新北市警消貢獻很多的運動器材外及健身方式，讓警消同仁可以打擊犯罪，守護人民很多，對他在新北所做出的公益非常感激，認為館長面對所有事都認真看待。
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