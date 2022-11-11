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「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

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「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者余承翰／攝影
行政院長蘇貞昌。記者余承翰／攝影

爭議多時的「波波牙醫」爭議，今天行政院長蘇貞昌立法院備詢時明確表示，基於國人健康、口腔衛生、國內醫療資源的供給及能量，每年維持50個實習名額，不會增加。衛福部薛瑞元也說，對7項附帶決議「暫不執行，就是不執行」。國民黨立委林奕華追問，可不可以解讀，這件事情就是不執行了，薛瑞元回應「是，就不執行，回歸到正常的體制」。

今年5月「醫師法」修法附帶決議，欲讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放更多實習名額，掀起爭議。同為牙醫背景、且時任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中雖表態反對附帶決議，但對實質內容卻始終閃躲，大打模糊仗，引發基層牙醫高度不滿，已決議13日前往立法院發起大規模抗議。

林奕華今天在立法院質詢時表示，衛福部信用紀錄不佳，過去醫材上限爭議時，也是用「無限期廢止」搪塞，結果錊後還是做了；因此這次衛福部再用「暫不執行」做回應，會讓大家沒信心。薛瑞元說，「暫不執行就是不執行，回歸到正常的體制」。

蘇貞昌回應，該議題最有爭議的點是實習名額，這部分維持50人，不會增加。林奕華再次確認行政院、衛福部對7項附帶決議的態度，就是不執行後，進一步表示，未來如果對現行做法要做改變，應邀廣邀牙醫各界，包括牙醫系學生聯合會一起來討論。

薛瑞元指出，7項附帶決議本身是不執行，但是制度仍然還是要照走，「醫師法」修法後，有些施行細則必須做修正，還是要繼續去訂定，允諾未來訂定過程中，會把利害關係人都找來。

波波風暴有解，蘇貞昌拍板附帶決議不執行，維持實習名額。圖／取自國會頻道
波波風暴有解，蘇貞昌拍板附帶決議不執行，維持實習名額。圖／取自國會頻道

蘇貞昌 薛瑞元 衛福部 立法院 牙醫 林奕華 實習

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