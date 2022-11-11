藍委諷綠色執政「慶記保證」 蘇貞昌反駁：每案都破依法嚴懲

台北市偵查隊長被爆賭博，兩天內徹查完畢拔官懲處，國民黨立委賴士葆今天質疑，警大校長陳檡文與黑道出入招待所的案件還沒有處理，外傳陳檡文是內政部長徐國勇的人，所以才動不了嗎？行政院長蘇貞昌回應，因為該案件事隔較久，正在等待調查結果出爐，該怎麼處理就怎麼處理。

蘇貞昌今天赴立法院總質詢，賴士葆質詢時表示，台北市偵查隊長被爆出賭博，火速兩天內拔官懲處，但陳檡文被爆與黑道出入招待所案，事隔多日都沒有處理，到底為什麼沒有處理。

蘇貞昌說，說警察是誰的人不正確，稱他動不了更不正確，警大校長案因時間較久遠，相關說法不清，徐國勇已經下令徹查，等待調查結果出來後，該怎麼處理就怎麼處理。

賴士葆提到，最近半年發生8起槍擊案，高雄開了15槍，台南日前又開了88槍，桃園也發生台版柬埔寨案，綠營執政都變成「慶記保證」，難道因為現在是選舉期間，蔡英文總統跟行政院長到處輔選，所以治安擺爛、有治安假期。

蘇貞昌反駁，委員描述並不正確，前天他才主持治安會報，台灣並沒有治安假期；另外，台灣不是柬埔寨，台灣每一案都破，每一案都抓到，而且都移送法辦收押，台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲。

蘇貞昌強調，在台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲，每一案都破案，對於治安不敢說滿意，但一定會戰戰兢兢，隨時都不敢鬆懈，民眾會擔心，政府更應該警惕。