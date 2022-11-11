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藍營立委批帶壞閣員是「吵架內閣」 蘇貞昌連喊三聲：亂講

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢。記者余承翰／攝影
行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢。記者余承翰／攝影

行政院長蘇貞昌今天前往進行本會期最後一次施政總質詢，國民黨立委賴士葆詢問蘇貞昌，萬一九合一大選後民進黨選舉情況不佳被撤換閣揆，還有什麼事情是想做還沒做完？蘇貞昌答覆，每天都當成最後一天跟第一天，還有很多事情沒做完，要為國利民努力的事情還很多。

賴士葆指出，蘇貞昌內閣快變成吵架內閣，蘇貞昌以身作則跟立委大小聲，部會首長有樣學樣，衛福部長薛瑞元還沒當部長前很客氣，就專業論專業，現在當部長後動不動跟立委大小聲，都是被蘇貞昌帶壞。

蘇貞昌反駁，不會，都是立委比較大聲，如果沒有扭曲對人家抹黑，也不會這樣，公務員起碼尊嚴要尊重，立委利用免責權講話不用負責，亂講一通，還浪費司法資源告人家，很不足取。

賴士葆說，萬一選舉後蘇貞昌不再擔任閣揆，此次將會是最後一次質詢，因此要給蘇貞昌內閣一個封號，就是吵架內閣、治安敗壞內閣、官官相護內閣；蘇貞昌連三聲「亂講」答覆，認為亂講一通，他尊重委員看法，但不正確。

蘇貞昌 內閣 賴士葆

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