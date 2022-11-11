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辭立委因辯論表現不佳？蔣萬安反笑民進黨口不擇言

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安中午前往南機場樂活園地與長輩共餐受訪。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安中午前往南機場樂活園地與長輩共餐受訪。記者楊正海／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨宣布請辭立委，綠營批是因辯論表現不佳才辭職。對此，蔣萬安中午前往南機場樂活園地與長輩共餐受訪指出，民進黨的雙標，還有口不擇言，已經很長一段時間，接下來也只會更多。

蔣萬安指出，台北市過去這8年相關的建設停滯，面對世界變化之快，台北市沒有辦法再空轉下去，所以昨天請辭立委，展示的就是破釜沈舟、一定要贏的決心，也希望用這樣的決心持續勤走基層，爭取市民的認同，展現這個決心， 也希望持續成為市民心中最好的選擇。

至於媒體人黃揚明認為時機不對，且市議員徐巧芯在打無良公關，且立委林為洲、許淑華都沒跟進？蔣萬安說，請辭完全是他自己的決定，也是在昨天宣布之前，再請競選辦公室跟黨中央，還有台北市黨部報告。

今天震傳媒公布民調，蔣萬安34.7% 、陳時中26.6%、黃珊珊21.7%，蔣萬安說，民調只是參考，剩下15天會全力衝刺，把握每一次與市民互動溝通的機會，成為市民最好的選擇，告訴市民市政擘畫藍圖願景。今天是競選開始的日子，昨天請辭就是要展現決心，告訴大家，最後衝刺階段會深入基層，加倍努力爭取市民認同。

蔣萬安 台北市長 民調

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