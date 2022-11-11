辭立委因辯論表現不佳？蔣萬安反笑民進黨口不擇言

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨宣布請辭立委，綠營批是因辯論表現不佳才辭職。對此，蔣萬安中午前往南機場樂活園地與長輩共餐受訪指出，民進黨的雙標，還有口不擇言，已經很長一段時間，接下來也只會更多。

蔣萬安指出，台北市過去這8年相關的建設停滯，面對世界變化之快，台北市沒有辦法再空轉下去，所以昨天請辭立委，展示的就是破釜沈舟、一定要贏的決心，也希望用這樣的決心持續勤走基層，爭取市民的認同，展現這個決心， 也希望持續成為市民心中最好的選擇。

至於媒體人黃揚明認為時機不對，且市議員徐巧芯在打無良公關，且立委林為洲、許淑華都沒跟進？蔣萬安說，請辭完全是他自己的決定，也是在昨天宣布之前，再請競選辦公室跟黨中央，還有台北市黨部報告。

今天震傳媒公布民調，蔣萬安34.7% 、陳時中26.6%、黃珊珊21.7%，蔣萬安說，民調只是參考，剩下15天會全力衝刺，把握每一次與市民互動溝通的機會，成為市民最好的選擇，告訴市民市政擘畫藍圖願景。今天是競選開始的日子，昨天請辭就是要展現決心，告訴大家，最後衝刺階段會深入基層，加倍努力爭取市民認同。