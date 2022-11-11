無良公關公司爭議 蘇貞昌：若有人自編自導要自負

臉書粉專「無良公關公司」日前指稱藍營計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，「無良公關公司」事後發文道歉、關閉粉專，還稱是「陳時中競選辦公室的要求」。行政院長蘇貞昌今天表示，這個事情已經有說明，事實也已經清楚，如果有人故意歪曲或自導自演，都要自己負責。

「無良公關公司」日前指稱，國民黨計畫找狗仔跟拍陳時中，上頭還有國民黨市長候選人蔣萬安、北市議員徐巧芯等人簽名，蔣萬安競選辦公室嚴正否認並報案。徐巧芯披露，林靜儀曾與該粉專的經營者同框直播。

林靜儀今天表示，現在是直播新媒體時代，大家都會參加異溫層的直播，而且當時是好幾個粉專主一起直播，用這樣同框直播影射跟這件事情有關，這是徐巧芯的政見嗎？

林靜儀說，「無良公關公司」粉專主不認識，只大概知道有這樣的粉專，基本上不知道經營者是誰。

林靜儀說，沒辦法講這件事是否自導自演，但如果要調查是好事；林靜儀認為，議員候選人應該要告訴選民政績跟證件，不是打口戰。