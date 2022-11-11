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布希總統中心邀請 蔡總統16日視訊參與為自由奮戰會議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

美國「布希總統中心」宣布，蔡英文總統將於台灣時間11月16日晚間視訊參與「為自由奮戰」會議一事，總統府發言人張惇涵今證實表示，此次會議是由「布希研究所」、自由之家，以及美國國家民主基金會共同舉辦，蔡總統感謝主辦單位邀請，讓她獲邀以視訊方式發表演講。

張惇涵表示，這也再次印證，位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持。尤其，在疫後國際政經局勢劇烈變遷中，民主台灣是強化全球民主韌性，強化國際民主供應鏈中，不可或缺的關鍵夥伴。

張惇涵表示，誠如蔡總統多次強調的，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，是台灣人民的共識，也是她身為總統的使命與責任。蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。

張惇涵 美國 總統府發言人

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