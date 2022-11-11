洪孟楷批都在講空話 蘇貞昌竟「問候媽媽」回嗆

國民黨立委洪孟楷今天質詢，行政院長蘇貞昌去年曾表達要力拚把「最低工資法」送入立院審議，如今一年過去了卻無下文，質疑蘇都在講空話；蘇貞昌反問，「我哪一句話是空話？」兩人對罵到質詢時間結束前，蘇貞昌再嗆，「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣」。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。洪孟楷質詢時表示，蘇貞昌去年承諾就承諾國民黨立委蔣萬安，要來拼下個會期把該法案送立法院審查，但一年過去了，到底拼到哪去了？

蘇貞昌表示，政府對於勞工的照顧從沒有懈怠，對勞工調薪還超過國民黨。洪孟楷接著說，自己助理準備的質詢稿，和蘇貞昌講得一模一樣，代表蘇的回答其實大家早都知道了。

蘇貞昌此時開始略有情緒地表示，「你不是要我講勞工嗎？不要打斷，這樣就講不完、講不清楚」、「你問我不給我回答，那你就自說自話」。洪孟楷再說，「我不知道，人在位總有下台的時候.......」話未講完，蘇貞昌再打斷表示，「不知道所以要我回答，不知道只有自說自話，就永遠不知道」、「你就不好好聽嘛」。

洪孟楷指出，蘇貞昌以為自己在和民代嗆聲，但民意代表是代表台灣2300萬人，其實就是在和台灣人民嗆聲。蘇貞昌說，「開玩笑，我從來沒有嗆聲，我好好回答，是你打斷」。洪孟楷再回應，「如果你要用這種講空話的態度，我們就會跟你大小聲，但若要直球對決，就會給你好好講」、「人民希望民意代表問出問題，不是行政院長講空話，每次來都是講空話」

此時蘇貞昌徹底爆氣，開始拉高分貝表示，自己什麼地方講空話？洪孟楷反問，「你哪一句話不是空話？」蘇則再反問，「哪一句是，你講。」

蘇貞昌嗆聲，「我正在回答，你打斷我的回答，就說我在講空話，你每一次都只會講這種形容詞，而且都亂講一通。」蘇還說，「你這種國會議員，沒有把質詢時間好好運用，你是最浪費時間的」。

洪孟楷表示，自己站在立法院，是人民選出來的立委，代表的是台灣民意，蘇依法要受立法委員的質詢。蘇貞昌回應，「立法委員我早就當過啦，你媽媽在質詢都不是這種態度」。

此時一場麥克風已消音，兩人持續互嗆。洪孟楷指出，「台灣人民沒辦法接受你這種嗆聲的方式」；蘇再緊咬，「你媽媽在質詢都沒像你這樣」；最後，洪孟楷說，「我不會講你女兒，你也不要扯我媽媽，互相尊重」。