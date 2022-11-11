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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

前進COP27／「台灣意象」在COP大會現蹤！超過40國代表參訪交流

聯合報／ 記者蔡青縈 林雍琁 ／埃及夏姆錫克專題即時報導
台灣產業基金會在會議期間，與國合會等多個單位共同舉辦會外活動，將台灣就氣候調適的經驗帶到國際交流，國合會技術合作處處長顏銘宏強調，我們想讓世界看到的是，台灣可以是一個積極的貢獻者，而且是一個有能力的貢獻者。記者蔡青縈／攝影
台灣產業基金會在會議期間，與國合會等多個單位共同舉辦會外活動，將台灣就氣候調適的經驗帶到國際交流，國合會技術合作處處長顏銘宏強調，我們想讓世界看到的是，台灣可以是一個積極的貢獻者，而且是一個有能力的貢獻者。記者蔡青縈／攝影

第27屆聯合國氣候大會在埃及夏姆錫克舉行，台灣並非締約國，不過仍舊以各種形式的會外活動參與大會討論，增加台灣對氣候調適努力的能見度，另外友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦此次首度在氣候大會設立國家館，該館為財團法人國合會與友邦合作設立，台灣意象巧妙地融入在場館設計中。

國合會研究發展考核處處長曾筠凊表示，此次大會主軸就是「合作」，而克國是我國堅貞的國家夥伴，因此希望用同等的精神，在國際的場合中，共同發聲，也期盼能呈現台灣因應氣候變遷能做出的貢獻。

克國的國家館裡，裡頭所有的傢俱擺設全是台灣製造，且全是回收紙張做製成，另外還有一個以海廢製作而成的章魚藝術品，在在顯示台灣在廢棄物循環利用的技術成果，而此場館更吸引了超過40國的代表和大會與會人士參訪交流。

除此之外，台灣產業基金會在會議期間，與國合會等多個單位共同舉辦會外活動，將台灣就氣候調適的經驗帶到國際交流，國合會技術合作處處長顏銘宏強調，我們想讓世界看到的是，台灣可以是一個積極的貢獻者，而且是一個有能力的貢獻者。

不過此次大會，不如往年有台灣日，是否比較難以聚焦台灣經驗，顏銘宏表示，此次台灣有很多會外活動，更能彈性地表達台灣能夠做出的貢獻，比較像是「小兵立大功」，與單場的台灣日活動功能不同。

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦此次首度在氣候大會設立國家館，該館為財團法人國合會與克國合作設立，台灣意象巧妙地融入在場館設計中。記者蔡青縈／攝影
友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦此次首度在氣候大會設立國家館，該館為財團法人國合會與克國合作設立，台灣意象巧妙地融入在場館設計中。記者蔡青縈／攝影

氣候變遷 埃及

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