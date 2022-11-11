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李應元過世1周年 詹順貴感念：我有限的官場生涯敬佩的政務官

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
駐泰前代表、環保署前署長李應元（右）過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴（左）貼合照發文感念。圖為李應元奉派出使泰國前，特地來詹順貴的律師事務所話別。圖／詹順貴提供
駐泰前代表、環保署前署長李應元（右）過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴（左）貼合照發文感念。圖為李應元奉派出使泰國前，特地來詹順貴的律師事務所話別。圖／詹順貴提供

駐泰前代表、環保署前署長李應元今天過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴發文感念，稱李應元是他有限的官場生涯中，敬佩的政務官之一，並貼出三張合照，以茲感念。

李應元去年11月11日病逝，享壽68歲，去年8月宣布辭職回台灣，當時他提到感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，因此決定辭職；當時李應元才到任一年，外交手腕靈活，許多人都感到相當可惜。

詹順貴表示，李應元是他很有限的官場生涯中，讓他很敬佩的政務官之一，另一位是前院長林全；他們的特質都是充分授權與充分尊重、信賴，卻又勇於承擔，不會推卸政治責任，讓他那二年多的從政生涯，不至於對政治以及政治人物感到完全失望。

詹順貴說，李署長勇於任事，努力處理空汙與廢棄物，但被一些環團罵得體無完膚；話鋒一轉，他也批評現任環保署長張子敬，保守龜縮不做，而這些當時狠批李應元的環團，現在也跟著近乎安靜無聲，不啻變相鼓勵不做不錯，就可以安穩做太平官，「真是令人感慨萬千」。

詹順貴也貼出三張與李應元的合照，其中包括李應元無畏爭議、毫不猶豫答應聲援同婚運動，而且此一活動是在晚上10點舉行，李應元先參加晚上其他活動後，特地趕回環保署參與此一聲援活動，令詹感到非常感動，而當時，李應元是第一位率先表態支持的政務官。

另外一張照片，是李應元在記者會上，說明14+N空汙防治策略中，有關大型柴油貨車補助與管制的內容；詹順貴說，執政黨2018年地方選舉敗選，李應元正是因為此一政策而下台負責；但他其實很有疑問，那真的是敗選主要原因之一嗎？

最後一張照片，詹順貴說，是李應元奉派出使泰國前，還特地來他的律師事務所話別。

駐泰前代表、環保署前署長李應元（左）過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴（右）貼合照發文感念。圖為李應元響應同婚活動。圖／詹順貴提供
駐泰前代表、環保署前署長李應元（左）過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴（右）貼合照發文感念。圖為李應元響應同婚活動。圖／詹順貴提供
駐泰前代表、環保署前署長李應元過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴貼合照發文感念。圖為李應元在記者會上說明14+N空汙防治策略。圖／詹順貴提供
駐泰前代表、環保署前署長李應元過世一周年，環保署前副署長、律師詹順貴貼合照發文感念。圖為李應元在記者會上說明14+N空汙防治策略。圖／詹順貴提供

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