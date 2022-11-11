聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍委告發圖利薛瑞元喊告 蘇貞昌：言論免責權不該濫用
國民黨立法院黨團書記長李德維日前赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩圖利高端，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪，薛瑞元回嗆「我一定跟他搞到底，反正我們兩個人有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌今天力挺薛瑞元，立委有言論免責權，講話不用負責，但也不應無限上綱，濫用司法資源，支持公務員保障自己的清白權利。
針對李德維告發設護航高端，違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪，薛瑞元昨天反嗆，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」，更撂狠话說，「我就跟他梭哈，不管將來我是否離開公職，我一定和他弄到底，我們倆反正有一個人會抓去關」。
蘇貞昌今天上午列席立法院施政總質詢前受訪表示，立委有言論免責權，講話不用負責，但也不應無限上綱，抹黑基層公務員、抹黑認真做事的人，尤其對於科學證據、專業判斷也不應無限扭曲，而且濫用司法資源。
蘇貞昌表態，支持公務員保障自己的清白權利，也希望社會都能大家正面向上提升，不要這樣濫用自己的免責權來扭曲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言