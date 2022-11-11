藍委告發圖利薛瑞元喊告 蘇貞昌：言論免責權不該濫用

國民黨立法院黨團書記長李德維日前赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩圖利高端，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪，薛瑞元回嗆「我一定跟他搞到底，反正我們兩個人有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌今天力挺薛瑞元，立委有言論免責權，講話不用負責，但也不應無限上綱，濫用司法資源，支持公務員保障自己的清白權利。

針對李德維告發設護航高端，違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪，薛瑞元昨天反嗆，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」，更撂狠话說，「我就跟他梭哈，不管將來我是否離開公職，我一定和他弄到底，我們倆反正有一個人會抓去關」。

蘇貞昌今天上午列席立法院施政總質詢前受訪表示，立委有言論免責權，講話不用負責，但也不應無限上綱，抹黑基層公務員、抹黑認真做事的人，尤其對於科學證據、專業判斷也不應無限扭曲，而且濫用司法資源。

蘇貞昌表態，支持公務員保障自己的清白權利，也希望社會都能大家正面向上提升，不要這樣濫用自己的免責權來扭曲。