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影／薛瑞元嗆跟李德維搞到底 蘇揆：支持保障自己清白
立法院國民黨團書記長李德維，前天赴台北地檢署代表黨團告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，涉嫌違反「貪汙治罪條例」、「公務員圖利罪」等，質疑圖利高端疫苗，讓薛瑞元怒嗆會反告，「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢，會前受訪談到此事時表示，立委有言論免責權，但也不應該無限上綱，支持公務員保障自己的清白、權利。
蘇貞昌表示，立委有言論免責權，但也不應該無限上綱，抹黑基層公務員、抹黑認真做事的人，尤其對於科學證據、專業判斷，也不應無限扭曲，且濫用司法資源。他也說，我們支持公務員保障自己的清白、權利，也希望社會大家都能正面向上提升，不要這樣濫用自己的免責權扭曲。
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