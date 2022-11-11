影／薛瑞元嗆跟李德維搞到底 蘇揆：支持保障自己清白

立法院國民黨團書記長李德維，前天赴台北地檢署代表黨團告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，涉嫌違反「貪汙治罪條例」、「公務員圖利罪」等，質疑圖利高端疫苗，讓薛瑞元怒嗆會反告，「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢，會前受訪談到此事時表示，立委有言論免責權，但也不應該無限上綱，支持公務員保障自己的清白、權利。

蘇貞昌表示，立委有言論免責權，但也不應該無限上綱，抹黑基層公務員、抹黑認真做事的人，尤其對於科學證據、專業判斷，也不應無限扭曲，且濫用司法資源。他也說，我們支持公務員保障自己的清白、權利，也希望社會大家都能正面向上提升，不要這樣濫用自己的免責權扭曲。 國民黨立委李德維今天在立法院國是論壇發言。記者余承翰／攝影 行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢，會前受訪時眼鏡起霧，他拿起眼鏡端詳。記者余承翰／攝影 行政院長蘇貞昌（右）今天赴立法院施政報告及備詢，席間與法務部長蔡清祥（左）交談。記者余承翰／攝影