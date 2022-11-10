快訊

大咖還沒到…男在鄭運鵬造勢晚會外掏槍被逮 他這樣說

韓媒報尹錫悅罵美「臭崽子」遭禁隨行採訪 南韓總統府稱反制假新聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長稱主計處出動稽查 政院：對工商普查有誤解

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
網紅「館長」陳之漢表示，自己旗下7間公司同時被查稅，如今綠營側翼出面承認，就是自己去檢舉的。圖／取自館長直播
網紅「館長」陳之漢表示，自己旗下7間公司同時被查稅，如今綠營側翼出面承認，就是自己去檢舉的。圖／取自館長直播

「館長」陳之漢日前在直播淚訴名下7間公司在同一時間被查稅，引發熱議。未料館長卻在今晚（10）直播中態度大轉變，並向財政部道歉，改稱是行政院主計處派人稽查。行政院發言人羅秉成晚間回應，業者誤解財政部對其進行查稅後，已請稅政機關向業者說明及對外澄清，但該業者對工商普查仍有誤解。

羅秉成今表示，有健身業者聲稱主計總處，連續5年對其經營的公司「稽查」，實為嚴重誤解。行政院主計總處為中央主計機關，依統計法規定，至少每5年會針對工業及服務業等進行普查（俗稱「工商普查」）。

羅秉成說，此項普查不是查稅，也不是聯合稽查，資料保密僅供統計用，更不會移作課稅之用，且若已自行上網填報者（約有七成業者），也不會派普查員訪查。該普查是由行政院主計總處與各地方政府主計處共同辦理，由地方政府派普查員執行。

羅秉成表示，工商普查的目的，是為掌握整體工業及服務業最新基本資料，提供政府規畫工業及服務業發展計畫，作為釐訂有關產業發展策略的參據。相關資訊，也可於行政院主計處網站（工業及服務業普查Q&A：https://www.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2335&CtUnit=1088&BaseDSD=7&mp=1）了解。

行政院 羅秉成

延伸閱讀

國慶無人機遭爆為陸製 政院：已著手調查釐清

台美倡議實體會議結束 蘇揆盼經貿團隊積極作為

詢答談及女兒疑借牌得標 蘇貞昌再動怒：要我大聲 不會輸你啦

接見德國會訪團 政院：持續促進台灣人權保障發展

相關新聞

又是網軍！館長公司被查稅求饒 綠營側翼認：我檢舉的

網紅「館長」陳之漢昨天深夜直播表示，自己名下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，「求求民進黨放我一馬」。綠營側...

獨／薛瑞元一秒變戰神 前上司曝底線：絕對不能小看他

立法院國民黨團書記長李德維日前代表黨團告發衛生福利部部長薛瑞元和疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌...

館長稱主計處出動稽查 政院：對工商普查有誤解

「館長」陳之漢日前在直播淚訴名下7間公司在同一時間被查稅，引發熱議。未料館長卻在今晚（10）直播中態度大轉變，並向財政部...

影／投入立委補選？王世堅：我一點都不敢想

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布辭去立委，民進黨台北市議員王世堅認為，國民黨派前立委羅淑蕾、台北市議員王浩參戰的機率很...

投入立委補選？王鴻薇：個人不主動爭取參選

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立委全心投入選戰，松山信義區議員王鴻薇被點名可能投入立委補選。王鴻薇今天表示，她不...

獨／薛瑞元嗆立委「必弄到底」 民團眼中他就是一夫當關

立法院國民黨團書記長李德維日前代表黨團告發衛生福利部部長薛瑞元和疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。