館長稱主計處出動稽查 政院：對工商普查有誤解

「館長」陳之漢日前在直播淚訴名下7間公司在同一時間被查稅，引發熱議。未料館長卻在今晚（10）直播中態度大轉變，並向財政部道歉，改稱是行政院主計處派人稽查。行政院發言人羅秉成晚間回應，業者誤解財政部對其進行查稅後，已請稅政機關向業者說明及對外澄清，但該業者對工商普查仍有誤解。

羅秉成今表示，有健身業者聲稱主計總處，連續5年對其經營的公司「稽查」，實為嚴重誤解。行政院主計總處為中央主計機關，依統計法規定，至少每5年會針對工業及服務業等進行普查（俗稱「工商普查」）。

羅秉成說，此項普查不是查稅，也不是聯合稽查，資料保密僅供統計用，更不會移作課稅之用，且若已自行上網填報者（約有七成業者），也不會派普查員訪查。該普查是由行政院主計總處與各地方政府主計處共同辦理，由地方政府派普查員執行。

羅秉成表示，工商普查的目的，是為掌握整體工業及服務業最新基本資料，提供政府規畫工業及服務業發展計畫，作為釐訂有關產業發展策略的參據。相關資訊，也可於行政院主計處網站（工業及服務業普查Q&A：https://www.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2335&CtUnit=1088&BaseDSD=7&mp=1）了解。