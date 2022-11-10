蔡英文再輔選鄭運鵬：全國最激戰的地區差距非常的小

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬大園、觀音、新屋聯合後援會今天晚上在觀音區舉行成立大會，黨主席蔡英文總統、內政部長徐國勇、市長鄭文燦都到場為鄭運鵬站台輔選，現場坐滿支持者，會場外還有許多鄉親熱情搖旗一起喊凍蒜。

蔡英文表示，這個禮拜是第2次來桃園助選（第7次輔選，不包括公務行程），每次來觀音都感到很溫暖，到大園到新屋大家也給她很大的溫暖，一路相挺。這次選舉要拜託大家全力支持鄭運鵬，大家給總統拜託一下好嗎？台下大聲說好。

蔡英文說，現在是選舉的最後階段，大家共同來拚，拚過關，桃園在進步，在進步的桃園不走回頭路，鄭文燦市長帶領桃園隊1天當3天用，讓桃園大進步，但是她要提醒大家，不要以為鄭文燦做得很好，大家就可以放心，因為這次桃園的（市長）選舉是桃園全國最激戰的地區，差距非常的小，在誤差範圍內，所以要拜託大家再拚一下，把他拚過關。

蔡英文也感謝大家在2020年總統大選的時候支持她，尤其是大園、觀音新、屋得票率超過6成，這次要拜託大家把票都催出來，觀音、大園、新屋大贏，桃園就會贏。

蔡英文表示，這幾年來大家一起拚經濟和防疫，全世界受到疫情影響的時候，台灣的經濟還穩定成長，也帶動國家的稅收成長，可以照顧更多人。2016年台灣的長照預算不到50億元，今年已經成長到607億，明年有649億可以給長輩更好的照顧。另外，她上任前全國的長照據點只有700多個，現在已經有1萬1000個，受照顧的長輩重10萬多人增加到40萬多人，未來還會繼續再擴大把照顧做得更好。

蔡英文同時肯定鄭文燦在新屋、觀音各項建設包括永安漁港、海螺文化園區、大坡腳長照園區，中央也要投入1.4億元和地方一起整治永安漁港。另外還有觀音草漯重劃區、多功能館，與全國第一座草漯沙地地質公園等建設；大園方面有航空城開發計畫，對拆遷戶加發特別補償費，也帶動地方地產業發展，還增加許多埤塘公園，清華大學也要設立醫院，讓大園的醫療照護更好，未來大園的發展還要更好。

蔡英文說，鄭文燦對桃園的未來還有很多想法和做法，大家要讓鄭運鵬來接棒，鄭運鵬會做的跟鄭文燦一樣好，甚至更好，因為鄭文燦打下很好的基礎。

鄭文燦說，他這8年來為桃園打拚，非常感動、感恩的心情，他1天當3天用，2900多個日子，不覺得苦、也不曾休息，雖然市長任期有期限，但他對故鄉的愛不會停下來，唯一的心願就是他所愛的故鄉桃園，能夠持續大進步、大建設，他拜託大家讓鄭運鵬繼續運轉桃園，讓桃園的好條件繼續發展，珍惜8年的進步，投給3號鄭運鵬，讓桃園進步不停歇。

鄭運鵬表示，這幾年他和鄭文燦共同努力向中央爭取下，中央都給予桃園多項政策與大小建設，給桃園最多的溫暖。感謝蔡總統來到觀音區宣布海洋大學進駐、藻礁暨海洋生態館正式動工；感謝行政院長蘇貞昌宣布龍潭科學園區擴大第三期正式啟動，加上護國神山台積電要來龍潭、鐵路地下化平鎮站路段動工，未來桃園產業更進步、交通更順暢。