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謝龍介與韓國瑜赴桃園替謝克洋助選 支持有志年輕人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨桃園市議員候選人謝克洋（右3）今後援會成立大會，桃園市長候選人張善政（左3）也到場力挺。記者翁唯真／攝影
國民黨桃園市議員候選人謝克洋（右3）今後援會成立大會，桃園市長候選人張善政（左3）也到場力挺。記者翁唯真／攝影

國民黨桃園市議員候選人謝克洋今後援會成立大會，桃園、台南市長候選人張善政、謝龍介及高雄前市長韓國瑜皆出席替謝克洋助選，韓國瑜表示，幾流的選民就能選出幾流的民代，民代就能監督優秀的政府，因此希望大家能支持有抱負的年輕人及國民黨提名的人選。

張善政今和韓國瑜並未同台，不過張善政仍告知民眾民進黨抹黑、抹紅全黨挺一人，現在更出現青埔寨等嚴重治安問題，民進黨卻還只顧著選舉，未重視人民生活，要大家將票投給他及謝克洋，帶給桃園改變。

謝克洋的伯父謝龍介也特地北上替姪子助選，他表示，謝克洋參選以來成長許多，經過鞭策絕對有資格進市議會，不過他現在面臨落選頭跟選上的尾巴，希望鄉親能給他一個機會，也要讓張善政及他本人11月26日能順利當選。

韓國瑜壓軸到場，仍受到許多民眾熱烈歡迎，他說，他33歲那年第一次選縣議員，那時第一次內心完全沒把握，滿袖清風一身是膽，就是衝，競選總部利用落選的彩球、別人不要的日光燈妝點，不過年輕人有志要往政治發展，上與不上都會改變命運，因此要鄉親支持能替地方建設、為民喉舌的謝克洋。

韓國瑜強調，謝克洋優秀，現在需要大家幫忙，希望善良循環，一代傳一代讓優秀心血接棒，在政壇上發光發熱，有幾流的民意代表就會有幾流的政府，有幾流的政府就會有幾流的國家，年輕有抱負的謝克洋值得期待。

國民黨桃園市議員候選人謝克洋（中）今後援會成立大會，台南市長候選人謝龍介（左）及高雄前市長韓國瑜（右）皆出席替謝克洋助選。記者翁唯真／攝影
國民黨桃園市議員候選人謝克洋（中）今後援會成立大會，台南市長候選人謝龍介（左）及高雄前市長韓國瑜（右）皆出席替謝克洋助選。記者翁唯真／攝影

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