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獨／薛瑞元一秒變戰神 前上司曝底線：絕對不能小看他

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
針對藍委李德維提告圖利高端，衛福部長薛瑞元在立法院火力全開回擊，嚴正表示自己不是好欺負的公務員，李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，並表示「我們倆反正有一個人會抓去關」。記者杜建重／攝影
針對藍委李德維提告圖利高端，衛福部長薛瑞元在立法院火力全開回擊，嚴正表示自己不是好欺負的公務員，李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，並表示「我們倆反正有一個人會抓去關」。記者杜建重／攝影

立法院國民黨團書記長李德維日前代表黨團告發衛生福利部部長薛瑞元和疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌。具備醫師、律師雙執照的薛瑞元今強硬反擊「他不清楚惹到什麼人，我不是一個可以任人欺負的公務人員」，並指出「誣告罪」是7年以下有期徒刑，「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。

薛瑞元是什麼樣的人？薛瑞元原是開業婦產科醫師，因有病患一口咬定他手術中將紗布遺落體內，纏訟三、四年。薛勝訴後，38歲那年重考進台大法律系、取得律師執照，46歲拿到台大法學碩士，這段期間，他有大約5年擔任民進黨創黨元老、醫師洪奇昌的國會辦公室主任。

外界好奇，被病患告就去考律師的薛瑞元，是不是個性好強、激不得？「遭人誣告」是不是薛瑞元的地雷？

洪奇昌接受越洋採訪表示，薛瑞元個性低調沈穩、處事嚴謹慎重，他今日在國會的舉動，不是被激怒，更不是有何地雷被踩到，而是明確知道對方就是誣告，為了他個人的清白和同仁的專業尊嚴，據理力爭罷了。

洪奇昌表示，醫學訓練讓薛瑞元實事求是，法學及立法院的訓練讓他對於法律條文的立法意旨、目的、界定範疇，都有非常明確而清晰的認識。更重要的是，他在衛生署、地方衛生局、衛福部服務期間，對於行政事務相關法規、行政程序，都相當熟悉。

「絕對不能小看他。」洪奇昌說，薛瑞元是為了堅持理想和信念，才會在卅八歲去重考法律系；現在成為政務官，不僅有專業內涵，有跨領域能力，也有決心毅力和執行力。洪奇昌說，薛瑞元非常了解政務官需要對立法委員負責，也要接受包括調查在內的質詢，但他也有底線，那就是「政務及政策不可被無限放大質疑。」

因此，洪奇昌認為，薛瑞元今日在國會殿堂的回應，不是動怒，更不是有何地雷被踩到，而是明確知道「你這是誣告」。為了他個人的清白和全體行政同仁的專業尊嚴，當然有必要具理力爭。洪奇昌也感嘆，「所謂高端的爭議、國民黨團應可停手了。」

薛瑞元 洪奇昌 衛生局

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