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【重磅快評】民進黨反奧步 無良公關好示範

聯合報／ 主筆室
粉專「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，準備「潑髒水」增加選民仇恨值，文件附有蔣萬安、李德維、洪孟楷、徐巧芯等人簽名，遭影射的民代李德維（中）、洪孟楷（右）、徐巧芯（左）舉行記者會，表示已報警。記者胡經周／攝影
粉專「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，準備「潑髒水」增加選民仇恨值，文件附有蔣萬安、李德維、洪孟楷、徐巧芯等人簽名，遭影射的民代李德維（中）、洪孟楷（右）、徐巧芯（左）舉行記者會，表示已報警。記者胡經周／攝影

民進黨今天羅列「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍帳號、栽贓」等十大奧步，呼籲民眾拒絕選舉奧步。但綠營側翼「無良公關公司」才翻車道歉，連網紅「館長」也爆被查水表深夜哭喊求饒，卻都活生生示範著綠營的選舉奧步！

臉書粉專「無良公關公司」貼出一份「網軍建置企畫書」，指國民黨規劃網軍培訓進攻方案，並找狗仔跟拍縣市長候選人，針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水，上面還有台北市長候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維的簽名。徐巧芯等人立即提告，無良公關深夜道歉，制止了一場選舉髒彈攻擊。

網友起底無良公關曾和一些深綠紛專開直播力挺並同框綠委林靜儀，確認綠營側翼無誤。根據民進黨「十大奧步」教戰準則，無良公關如果遂行髒彈攻擊，至少將綜合抹黑、假訊息、栽贓、網軍帳號等多種選舉奧步，漫天開打。

巧合的是，無良公關偽造了國民黨跟拍計畫，而被爆「摟牽人妻」的陳時中，其陣營也指控國民黨跟拍。但無黨籍市長候選人黃珊珊也收到相關照片，顯示爆料的徐巧芯所說來自媒體未刊稿件，應較可信；而陳時中陣營反控國民黨請狗仔跟拍，其實是呼喚白色恐怖記憶，以抹黑和假訊息轉移焦點反攻。

從陳時中陣營的指控，到無良公關的偽造，選民沒看到民進黨所說「蔣家威權DNA又回來了」，只看到民進黨選舉奧步又出籠了。

另外，網紅「館長」陳之漢被查水表，也涉及行政不中立和「類恐嚇」的選舉奧步。曾經力挺蔡英文連任的館長，近期頻對民進黨開砲，甚至預言民進黨年底選舉「死定了」，昨天深夜突然直播指出，旗下七間公司同一時間被查稅又查空氣品質，讓他不得不向民進黨政府求饒。

但蔡政府以「國家隊」大力助選，豈止查稅查空品查水表？先不說衛福部長薛瑞元率官員夜奔競總密會陳時中，也不管中央獨為民進黨北北基桃1200月票政見背書，光看農委會主委陳吉仲助攻張善政、警大校長陳檡文拒為侯友宜澄清，以及資策會執行長卓政宏狠打高虹安，誰會相信蔡政府選舉行政中立？

至於民進黨說要反黑道威嚇的選舉奧步，這在上周蔡英文說要反黑金時，民眾已經大笑過一回了。不過，民進黨舉行「民進黨反奧步」記者會，這個舉動本身，該算是抹黑奧步、假訊息奧步、栽贓奧步、其他奧步，或者，以上皆是？

2022大選 民進黨 國民黨 選情評論

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