投入立委補選？王鴻薇：個人不主動爭取參選

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立委全心投入選戰，松山信義區議員王鴻薇被點名可能投入立委補選。王鴻薇今天表示，她不會主動爭取參選，她已登記參選議員，對選民有責任，若參與初選沒有道理。

蔣萬安今天請辭，留下立委選區中山區、北松山區遺缺，由於蔣萬安任期超過一年，需進行補選。

王鴻薇說，她自己絕對不會主動爭取參選這一席立委，若黨內有其他人表態要選，她會支持，但個人絕不會主動爭取，因為她正在競選議員，當然全力以赴，希望議員能連任，既然已登記，對選民有責任，不能臨陣脫逃，若參與初選沒有道理。

王鴻薇說，黨部會有最好的勝選方案，如何勝選交給黨部來思考，按規定補選需在請辭日三個月內完成補選，相信黨部一定有勝選方程式。