獨／薛瑞元嗆立委「必弄到底」 民團眼中他就是一夫當關

立法院國民黨團書記長李德維日前代表黨團告發衛生福利部部長薛瑞元和疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌。具備醫師、律師雙執照的薛瑞元昨強硬反擊「他不清楚惹到什麼人，我不是一個可以任人欺負的公務人員」，並指出「誣告罪」是七年以下有期徒刑，「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。

關於薛瑞元的學經歷，過去多有報導，但社會大眾更好奇，薛瑞元是什麼樣的人？薛瑞元升任部長前負責督導長期照護相關業務，民間團體觀察，他是個「一夫當關」的人。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，他對薛瑞元的第一印象在2017年12月，當時衛福部為了說明長照2.0，找來一百多個民間團體開會。當時大家一聽到「長照四包錢」這個陌生概念都有點不安，也看得出連業務單位的人都還沒搞清楚。相較之下，時任次長的薛瑞元就展現出了「一夫當關」的穩健，站出來把方案說明清楚，篤定地對大家說「高齡社會已經不能等了。」

陳景寧回憶，2018年家總投書媒體談到「家庭照顧協議」的概念，薛主動找家總去開會，因為他有感於家庭照顧容易衍生爭端，他又是學法律的，所以很支持用協議去處理問題。此外，台灣是亞洲第一個有「家庭照顧者支持服務據點」的國家，這也是薛瑞元任內加速布建的。

陳景寧表示，薛瑞元的觀念和想法比很多官員都還要進步，他知道現代社會的照顧樣態有很多可能性；他也能苦民所苦，將能減輕住院看護費用負擔的「住院整合照護計畫」放在改革重點。陳景寧說，有些官員是「跟他有私交，他比較不會卡你」，但薛瑞元不是這樣。他不容易跟團體有私交，但他很明理，認為是對的事情，他就會全力去做，不在意別人的批評。

衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，薛部長一直溫文儒雅，共事這麼多年不曾看過他大聲說話，他也是個性堅毅、很有耐心和毅力的人。這次應該是為了整個團隊的名譽，才會這麼認真回應，以自己對他的了解，「他一定會這樣做下去。」

「名譽對我們來說很重要，努力這麼久，就算沒有掌聲，也應該尊重。」王必勝說，防疫團隊每天都在開會，各項細節都有清楚討論，適法性總是最優先討論的。不論委員在立院怎麼說，都會尊重，沒有料到最後還是要用訴訟去處理這些問題，畢竟進入訴訟就不是普通的事情了，如果成立的話會有刑責，不過防疫團隊很有信心，一定可以站得住腳。