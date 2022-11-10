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不跟進蔣萬安辭立委 鄭運鵬：勤跑行程展現決心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
陳時中（中）與鄭運鵬（左）今至中壢仁海宮參香祈福，鄭運鵬未正面回應辭立委一事，強調勤跑行程事他展現決心方式，不理解蔣萬安辭職與決心有什麼關係。記者翁唯真／攝影
陳時中（中）與鄭運鵬（左）今至中壢仁海宮參香祈福，鄭運鵬未正面回應辭立委一事，強調勤跑行程事他展現決心方式，不理解蔣萬安辭職與決心有什麼關係。記者翁唯真／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安今請辭立委，也讓外界關注同身為立委的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，會不會宣布辭職？鄭今受訪回應，如果蔣萬安要宣示決心，應第1天參選就辭職，不理解剩2周宣布與決心有什麼關係，他的決心就是參選起跑後，行程是對手的好幾倍；民進黨台北市長候選人陳時中也說，蔣選情告急，用辭職下猛藥是唯一解釋。

陳時中與鄭運鵬今在桃園市長鄭文燦陪同下至中壢仁海宮參香祈福，鄭運鵬表示，蔣萬安想選市長許久，應該第1天參選就宣示辭職決心，到選前2周才辭職，看不出來除了選戰新聞多一則外，對於市民、台北市政有什麼正面幫助，不理解這動作與決心有什麼關係。

鄭運鵬未正面回應僅強調，他的決心就是從他參選那天開始，行程密度是對手的好幾倍，並用鄭文燦市長8年的好成績，2個半月來了上千場行程，用最大的誠意、政績來說服市民繼續讓桃園光榮、起飛8年，這就是他展現決心的方式。

陳時中也說，在電視辯論會結束後，蔣萬安就積極展開負面選舉，出奧步下猛藥，辭職下猛藥唯一的解釋就是選情告急，不過選情告急也不需要出奧步，還是要朝正面的路走才對。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬

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